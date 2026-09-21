Пантофки, диаманти и „Кама Сутра" - лични вещи на Брижит Бардо отиват на търг в Париж

Балетни пантофки, диамантени пръстени, пишеща машина и дори лично копие на „Кама Сутра" са сред вещите на покойната френска актриса Брижит Бардо, които ще бъдат предложени на търг в Париж. Наддаването ще събере на едно място повече от 280 предмета от личното наследство на филмовата звезда, а средствата от продажбите ще бъдат насочени към каузата, на която тя посвети последните десетилетия от живота си – защитата на животните.

Аукционната къща „Милон" ще предложи на колекционери и почитатели разнообразни предмети, свързани както с кариерата на Бардо, така и с нейното ежедневие. Сред тях са балетни пантофки на Repetto, бижута, малки фигурки, плюшени играчки и различни лични спомени, предава БТА.

В колекцията е включена и пишещата машина Olivetti, на която актрисата е работила по втория том на своите мемоари. На търга ще бъдат представени още нейни портрети и множество дребни вещи, които разкриват детайли от личния живот на една от най-разпознаваемите френски звезди на XX век.

Предметите са събирани от имотите на Бардо в Сен Тропе – прочутите La Madrague и La Garrigue, както и от нейния апартамент в Париж. Именно тези вещи, които в продължение на години са били част от нейното лично пространство, сега ще попаднат в ръцете на нови собственици.

Очакваните цени са изключително различни – от около 20 евро за по-дребни предмети до 10 000 евро за някои от по-ценните експонати. При повечето вещи предварителната оценка е под 100 евро, което дава възможност и на по-широк кръг почитатели да се включат в наддаването.

Особено значение има фактът, че търгът е свързан не само с наследството на Бардо, но и с каузата, която тя превърна в основна част от живота си след края на филмовата си кариера. Приходите от продажбата ще бъдат предназначени за фондацията „Брижит Бардо", посветена на защитата и хуманното отношение към животните, както и за нейния единствен син Никола-Жак Шарие.

Брижит Бардо се превърна в световна звезда с филми като „И Бог създаде жената", но постепенно се оттегли от киното и насочи обществената си дейност към защитата на животните. През 1986 г. тя основава собствената си фондация, която впоследствие се превръща в една от най-известните организации във Франция, работещи за тази кауза.

Актрисата почина на 28 декември 2025 г. на 91-годишна възраст. След смъртта ѝ част от личните вещи, натрупани през десетилетията на нейния необикновен живот, постепенно започват да напускат домовете, в които са били съхранявани.

Предстоящият търг предлага необичаен поглед към Бардо извън светлините на прожекторите – не само като секссимвол и кинозвезда, позната на поколения зрители, а като жена, оставила след себе си лични предмети от различни периоди от живота си. От балетните обувки и бижутата до пишещата машина и книгите, вещите разказват историята на една от най-емблематичните фигури на френската култура и кино.