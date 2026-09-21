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Творби на Кристо и Жан-Клод ще бъдат представени в музея "Карнавале" в Париж

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Кристо и Жан-Клод. СНИМКИ: ГАЛЕРИЯ “ГАГОСЯН” И АРХИВ

Творби на Кристо и Жан-Клод ще бъдат представена в музея „Карнавале" в Париж, съобщиха от екипа на фондация „Кристо и Жан-Клод", предаде БТА. Произведенията са част от изложба, посветена на Париж от 1977 г. до днес, озаглавена Nouveau Paris („Нов Париж"), която ще бъде открита на 25 септември.

Експозицията ще представи литография от опаковането на „Пон Ньоф" или Новият мост в Париж (Le Pont Neuf Empaqueté, Paris, 1975–85), както и откъси от документалния филм „Кристо в Париж" на Албърт и Дейвид Мейзълс. Творбата е дарена на музея от фондацията „Кристо и Жан-Клод", която е дарила общо 14 произведения на френската столица и нейните музеи.

Ще бъде изложена също времева капсула от арт инсталацията „Пещерата на Пон Ньоф" (La Caverne du Pont Neuf) от JR, която няма да бъде отворена до 2046 г. Творбата бе представена това лято в района на моста Пон Ньоф в Париж и разгледана от 6,4 милиона посетители.

В средата на юни тази година в Българския културен институт в Париж се състоя вечер под наслов „Българският лик на Кристо", посветена на твореца от български произход Христо Явашев – Кристо. Специални гости бяха министърът на културата Евтим Милошев и директорът на фондация „Кристо и Жан-Клод" Владимир Явашев.

Кристо и Жан-Клод. СНИМКИ: ГАЛЕРИЯ “ГАГОСЯН” И АРХИВ

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