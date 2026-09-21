Синът на Милен Цветков седна на мястото на водещия и интервюира Лора Крумова

Синът на Милен Цветков – 14-годишният Боян, смени мястото си с това на Лора Крумова в специалното издание на неделното предаване „На фокус" по NOVA. Той седна на стола на водещия, а журналистката се оказа в ролята на гост.

„Днес е специален ден и затова реших да направя нещо почти невъзможно – да сложа на горещия стол един човек, който умее да измъква и най-скритите тайни от политиците. Но днес аз ще се опитам да разбера нейните", обяви Боян.

В разговора Крумова се върна към 90-те години, които определи като трудни, несигурни и дори опасни. Според нея това обаче е било време, което е „калило" поколението й.

„Бях добра ученичка, но това бяха 90-те години, когато в България се сменяше системата – и политическата, и начинът на живот на хората. Беше много особено време, в което много правила не важаха. Не беше най-лекото време за живеене и израстване. Малко опасно време беше, но от друга страна може би ни е калило", разказа тя.

Днес децата имат съвсем друг проблем – огромния поток от информация, който ги залива всеки ден. Крумова дори призна, че би забранила социалните мрежи за непълнолетни.

„Аз много харесвам забраняването на социалните мрежи. Ако можех да ги забраня до 18-годишна възраст, бих го направила. Явор до четвърти клас нямаше телефон. Той още е на 13 и няма социални мрежи – поне доколкото на мен ми е известно", каза тя. По думите й децата са изложени на обиди, натиск и нереалистични представи за успех и популярност.

„Иска ми се, каквото зависи от нас, възрастните, да го направим така, че да можете да живеете по-чист в информационно отношение живот – да не ви атакуват непрекъснато през социалните мрежи, да не ви унижават, да не ви обиждат, да не ви издигат фалшиви идоли", заяви Крумова.

Боян обаче не се съгласи напълно с нея. Според него социалните мрежи могат да бъдат и място за общуване, а всичко зависи от начина, по който човек ги използва.

„Макар и да са опасни, хората могат да се социализират. Всеки избира как да ги ползва и за какви неща. Ако искаш, можеш да се пазиш от лошите неща, ако искаш – можеш да ги гледаш", каза той.

Двамата се върнаха и към времето, когато децата играеха пред блока, а родителите ги викаха от балкона. Крумова разказа за детството си в столичната Зона Б-5 и за живота в прочутия блок „Китайската стена".

„Живеехме на 12-ия етаж и общо взето този, който имаше по-силен глас, успяваше да си извика детето. Стояли сме много до късно навън, играехме между колите, които тогава не бяха толкова много. Но имах вечерен час – до 16-17-годишна възраст", спомни си тя.

И все пак журналистката призна, че днешните деца имат възможности, за които нейното поколение едва ли е могло да мечтае.

„Вие сте буквално граждани на света и можете да бъдете такива във всеки един момент. Да изберете да учите в чужбина, да общувате с хора от цял свят. Светът е станал едно голямо село и по-бързо можете да го покорите", каза тя.

Самият Боян също има амбиции далеч отвъд телевизионното студио. След изпитите след седми клас той продължава образованието си в Българско школо. Занимава се с водороден автомобилизъм, а на световно състезание в Швейцария неговият отбор е завършил пети. Пътят до петото място обаче не е бил лесен.

„По едно време бяхме първи-втори. След това станахме 12-и и накрая завършихме пети, колата ни предаде. Сега тази година работим да е още по-добра", разказа Боян.

14-годишният младеж кара планинско колело, кара ски, плува, а сред следващите му планове е и волейболът.

В края на разговора Крумова обърна ролите още веднъж и попита Боян дали възрастните всъщност чуват децата.

„Има места, на които ги чуват, и има места, на които не ги чуват. Но според мен повечето възрастни чуват децата или поне се опитват", отговори той. За себе си Боян е категоричен, че не се е чувствал пренебрегван.

„Не смятам, че има нещо, за което съм останал нечут. Ако съм имал идея или предложение, дори да не е било използвано, поне някой ме е изслушал", каза той.

Той разказа още, че не се е почувствал ни най-малко притеснен от първото си водене.

„Няма от какво да се притеснявам. В студиото има достатъчно малко хора. Камерата е обект. Аз не си говоря с хората, говоря само с теб", обясни Боян.

„Това е и моята тайна, между другото. И на мен ми е лесно в студио да разговарям с хора", отвърна Крумова.