Рекордни 169 кандидати за майсторския клас на Райна Кабаиванска, маестрата избра 13 от тях

За 26-ия поред Международен майсторски клас на Райна Кабаиванска в София тази година кандидатваха рекорден брой певци - 169 от 26 държави, съобщиха от Нов български университет, който организира класовете. След първата селекция 30 от тях достигнаха до прослушването пред Райна Кабаиванска в Софийската опера и балет. Всички полуфиналисти демонстрираха високи вокални и артистични качества, което превърна финалния избор в истинско предизвикателство. От тези 30 кандидати маестрата е избрала 13.

„Трябва голяма концентрация, защото за мен е важно да намеря къде има някакво огънче, артистът къде е. Всички пеят, всички имат глас, обаче трябва да успееш да надникнеш отвъд него и да намериш интелигентност под вълнението", казва Райна Кабаиванска за избора на младите таланти.

Сред избраните 13 певци са както стипендианти на фонд „Райна Кабаиванска", които продължават развитието си при маестрата, така и нови таланти, които за първи път стават част от Международния майсторски клас.

Сред стипендиантите на фонд „Райна Кабаиванска" са Аида Паску (Румъния), Александрина Михайлова (България), Андрей Миклеа (Румъния) и Бая Саганелидзе (Грузия), които вече са преминали през Майсторския клас и продължават обучението и професионалното си развитие в Школата Кабаиванска. Към тях се присъединява Любов Островска (Украйна), която участва в Майсторския клас през 2025 г. и тогава става стипендиант на фонда.

Осем певци са новите имена в тазгодишния Майсторски клас: Фабио Мария Наполетани (Италия), Габриела Йорданова (България), Хаотиан Ма (Китай), Ирина Мелник (Украйна), Константинос Стафилидис (Гърция), Мариам Кизирия (Грузия), Минсу Ким (Южна Корея) и Назлъджан Каракаш (Турция).

Сред тях Константинос Стафилидис пристига в София след значим успех – голямата награда на конкурса „Оттавио Дзиино" в Рим.

Кулминацията ще бъде галаконцертът на лауреатите на 7 октомври в Софийската опера и балет. Гост-звезди ще бъдат две успешни имена от Школата Кабаиванска – Селене Дзанети и Мария Радоева.

Международният майсторски клас е създаден през 2001 г. по инициатива на д-р Георги Текев, изпълнителен директор на Нов български университет. За повече от четвърт век през него са преминали над 300 млади оперни певци, а повече от 120 са получили стипендии от фонд „Райна Кабаиванска" в НБУ за обучение и подкрепа в началото на международната им кариера.

„Зад 26 години история стоят много успехи – създадохме Школата на Райна Кабаиванска, повече от 300 лауреати на Майсторския клас, повече от 120 стипендианти на фонд „Райна Кабаиванска" – специализанти в Италия, плеяда от артисти с международна кариера във всички важни световни оперни театри.

Но зад всичко това стоят много хора, много приятелства, много труд и една обща вяра – че талантът трябва да бъде откриван и подкрепян", казва д-р Георги Текев.