Номерът на Меган Маркъл изтече след добавянето й в чат за родители

Телефонният номер на Меган Маркъл изтекъл публично, след като херцогинята на Съсекс се присъединила към WhatsApp група на родители от новото училище на принц Арчи и принцеса Лилибет, пише USA TODAY.

Меган била добавена към чата, докато се подготвяла да изпрати децата си в училището. Британският вестник The Sun публикува предполагаем скрийншот от групата, на който се вижда как майката на двете деца е приветствана от останалите родители.

„Добре дошла на Меган, чийто син Арчи започва утре", написал един от участниците. Херцогинята отговорила: „Здравейте! Благодаря за топлото посрещане. Толкова съм щастлива да бъда част от тази общност."

Малко след това телефонният номер на Меган се оказал в публичното пространство. Засега не е известно кой от участниците в групата го е разкрил и дали херцогинята ще се присъедини отново към чата на родителите.

Случаят идва на фона на поредна промяна в живота на семейство Съсекс. Хари и Меган са преместили децата си в ново училище заради продължаващи опасения за сигурността им.

По-рано този месец представител на двойката заяви, че решението да отпишат Арчи и Лилибет от първоначалното им училище е било взето само два дни след „обсъждане" с екипа им по сигурността за „практическите аспекти на настоящата им организация".

Според списание Hello!, което се позовава на близки до Хари и Меган източници, натовареният трафик в района е затруднявал охранявания кортеж на семейството да се движи заедно при воденето и прибирането на децата от училище.

Всичко това се случва само няколко седмици след друга голяма промяна – Хари и Меган напуснаха дома си в Калифорния и се преместиха обратно в родната страна на херцога. Решението изненада хората от двете страни на Атлантическия океан и предизвика разнопосочни реакции.

Макар местоположението на новия им семеен дом да не е публично обявено, се смята, че двойката се е установила в Котсуолдс, на около два часа от Лондон.