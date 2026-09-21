Филмът с българско участие "Ледена земя" спечели награда от Международния фестивал в Торонто.

Филмът на шведската режисьорка Аманда Кернел - „Ледена земя" (с международно заглавие Brace Your Heart) - спечели Специалната награда на журито в конкурсната програма Platform на Международния филмов фестивал в Торонто (TIFF), който завърши вчера, предаде БТА по информация от сайта на организаторите.

Лентата е копродукция между Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и България и направи своята световна премиера в Торонто. От българска страна продуценти на филма са братя Калинови чрез продуцентската си компания „Инвиктъс".

Лентата участва в състезателната програма Platform заедно с още 11 филма. Голямата награда в тази категория беше присъдена на индийския филм Angh на режисьора Теджа Рио. Според правилата на кинофорума, победителят в тази категория - индийска историческа драма - директно се класира в надпреварата за „Оскар" за най-добър международен филм през 2027 г.

„Ледена земя" е базиран на оригинален сценарий на сценаристката и режисьор Аманда Кернел, която се завръща в Северна Швеция с история, развиваща се в отдалечена саамска общност. Там еленовъдството е в основата на начина на живот и препитанието на хората. Филмът е фокусиран върху млада жена, която се опитва да отговори на очакванията и традициите на своето семейство, общност и култура, като в същото време остане вярна на сърцето си. Филмът е изцяло заснет с непрофесионални актьори сред еленови стада, замръзнали езера и огромна функционираща мина в Северна Швеция.

„Бихме искали да отличим филма „Ледена земя" (Brace Your Heart) с почетно отличие. Проектът се отличава с това, че зад привидната му простота прозира цялата комплексност на съвременния свят - ефект, постигнат чрез мощно присъствие в главната роля и красиво визуално пътешествие", изтъква журито на конкурсната програма Platform, цитирано на сайта на Международния филмов фестивал в Торонто.

За своя филм Аманда Кернел казва: „Както и другите ми филми, „Ледена земя" представлява своеобразен хор от спомени и преживявания на различни хора – в случая на хора, свързани с еленовъдството: такива, които са загубили бащите си рано, такива, които са открили любовта, и такива, които са били изправени пред болезнения избор между конфронтацията и прошката."

Аманда Кернел за първи път привлича международно внимание с високо оценения от критиката филм Sami Blood, за който получава наградата за най-добър режисьор на дебютен пълнометражен филм в секцията Venice Days на Международния филмов фестивал във Венеция през 2016 г. Вторият ѝ пълнометражен филм Charter е със световна премиера на фестивала „Сънданс" и е избран за шведското предложение за наградите „Оскар" в категорията за най-добър международен филм.

Наградата в Торонто е пореден успех за „Ледена земя" след включването на филма и в официалния конкурс на Международния филмов фестивал в Сан Себастиан, казаха за БТА от продуцентската компания „Инвиктъс" и уточниха, че предстои разпространение на филма и в България. „Инвиктъс" са продуцентите, които стоят и зад дебютния филм на режисьора и сценарист Яна Лекарска „Защото обичам лошото време". „Ледена земя" е подкрепен от Националния филмов център на България.