“Моля се това да е за последен път”: синът на Синди Крауфорд си отиде след спорно лечение и тежка битка със зависимости (Обзор)

27-годишният Пресли Гербер, който от малък следва стъпките на майка си в модата, говори открито за проблемите с психичното си здраве

“Преди дозата с ибогаин. Тих момент преди всичко да се промени. Сблъсках се с това, от което бягах, и някъде във всичко това започнах да намирам пътя обратно към себе си. Моля се това да е последният път, когато трябва да се върна”. С тези думи 27-годишният Пресли Гербер разказва преди 6 месеца в социалните мрежи как се е подложил на противоречиво лечение заради дългогодишната си борба с наркотици, панически атаки и проблеми с психичното си здраве.

Но загуби битката. В неделя беше съобщено, че Пресли, единственият син на супермодела Синди Крауфорд и съпруга ѝ - бизнесмена Ранди Гербер, е починал в рехабилитационен център. Семейството помоли за уединение в този труден момент, като причините за смъртта на Пресли не бяха разкрити.

През март синът на известния модел споделя за преживяването си в клиника в Мексико, където е претърпял лечение с психоактивното вещество ибогаин. То се извлича от африкански храст и се твърди, че помага при симптоми на абстиненция и рестартира мозъчните пътища.

Признавайки, че е бил “абсолютно ужасен” да се подложи на противоречивото лечение, което е незаконно в САЩ, Пресли бе подкрепен от родителите си и сестра си Кая. Пресли става модел още на 15-годишна възраст. СНИМКА: ГЕТИ ИМИДЖИС

“Ти си воин! Премина през огъня, за да откриеш себе си! Толкова се гордея!”, написа Синди под публикацията на сина си за лечението, докато 25-годишната му сестра допълни: “Това е брат ми, толкова съм горда.”

Пресли, който е роден в Бевърли Хилс през 1999 г., винаги е бил откровен за проблемите си с психичното здраве и злоупотребата с вещества.

“Психичното здраве е проблем. То е толкова голяма част от живота ми. Това е работа 24/7 и има толкова много неща в нея. Това, което наистина искам да правя: да помагам на хората, независимо дали са депресирани, или се борят с нещо, което има негативен ефект върху тялото”, казва Пресли през 2023 г.

Трагедията прекъсва живота на модел, който сякаш е бил предопределен да последва известната си майка в индустрията още от ранна възраст.

Пресли става

модел още на

15-годишна

възраст

и участва в кампании на модни марки като Dolce & Gabbana и Calvin Klein. Той подписва договор с IMG models и се появява в реклама на Pepsi през 2018 г. със Синди. Младият мъж ръководи собствена инициатива - “Понеделници за психично здраве”, и работи с неправителствени организации, включително благотворителната организация за бездомни в Лос Анджелис

През 2019 г. е арестуван за шофиране в нетрезво състояние и осъден на 3 г. пробация. Заради инцидента му е наредено да премине програма за шофиране в нетрезво състояние, както и да положи два дни общественополезен труд.

През февруари 2020 г. Пресли привлича вниманието върху себе си, когато се появява с татуировка на дясната си буза, на която пише “неразбран”.

“Ако си мислех, че ще съсипе лицето ми, или не исках това, нямаше да го направя. Мисля, че е доста очевидно. Пише “неразбран”, защото така се чувствах през целия си живот”, обяснява той решението си. По-късно татуировката е премахната.

Миналия декември Пресли публикува видеоклип, в който подробно описва употребата на лекарства с рецепта, включително антидепресанти и ксанакс за панически атаки.

“За съжаление, напоследък преживях много загуби под различни форми. Това не е извинение, а е причината да съм там, където съм сега”, споделя той във видео, което след това е изтрито. Засягал е и темата за липсата на насоки от лекарите, когато става въпрос за лекарствата му.

“Бих искал лекарите да казват: “Вземай това три пъти на ден”. Но всеки психиатър, при когото съм бил – а съм имал 15, – ми казва: “Ето ти 20 лекарства и вземи това, ако се чувстваш така, вземи го при нужда”. И аз им отговарям: “Не, не ми го казвай, много свобода на действие. Имам нужда от насоки”, споделя синът на един от най-известните модели на планетата.

Пресли никога не е криел привързаността към баща си. Определя Ранди Гербер като мъжа, който непоколебимо го е подкрепял през най-мрачните му периоди.

“Имам най-добрия баща на света. Той никога не се е отказвал от мен. Винаги е до мен. Винаги има най-добрия съвет за мен. Ценя този човек повече, отколкото думите могат да опишат. Обичам те, татко”, пише Пресли в социалните мрежи. От своя страна Ранди отговаря, че за него е чест да предприема това пътуване, наречено живот, със сина си отново и отново по всяко време.

“Понякога може да паднем, но с малко помощ винаги се изправяме. Обичам те завинаги”, казва гордият татко.

Освен любовта към баща си Пресли често показва и обичта към известната си майка.

“Мамо, благодаря ти. Благодаря ти за всичко - подкрепата и любовта, които ми показа”, с тези думи той отбелязва рождения ден на Синди през 2024 г.

Само преди седмици сестрата на Пресли, която също е успешен модел, говори за битките на брат си пред Vogue. Кая Гербер разсъждава върху това, което изданието нарича “десетгодишната борба на Пресли с наркотичната зависимост”.

“Когато нещо

подобно се

случи в едно

семейство,

това някак

си смущава

всички”,

споделя Кая. Тя оценява високо ролята на брат си в семейството: “През по-голямата част от живота ни родителите ни бяха много, много потайни и не споделяха нищо - а сега имаме този абсолютен учител, брат ми, който казва: “Ще бъда много човечен за всички”.

В началото на юли Синди Крауфорд сподели снимка на сина си като малко момче с текст: “Толкова се гордея с мъжа, в който се превърна, но винаги ще те помня като моето малко момче! Обичам те”.

