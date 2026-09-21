Алена Вергова и Захари Бахаров в остър сблъсък пред камерата в Перник

Безкомпромисна млада събирачка на дългове (Алена Вергова) в Перник се изправя срещу местния влиятелен полицай Спасов (Захари Бахаров), който обаче отказва да изплати задълженията си. Сблъсъкът между двамата се превръща в лична битка и изважда наяве стара семейна тайна.

Това е сюжетът на сатиричната драма “Дълговете на инспектора”, в която Вергова и Бахаров са избрани да изиграят главните роли. Филмът е пълнометражният режисьорски дебют на сценаристката Теодора Маркова, позната с работата си по успешни сериали като “Под прикритие”, “Стъклен дом”, “Денят на бащата”, “Революция Z”.

Сега за първи път събира заедно пред камера Алена Вергова и Захари Бахаров. Освен тях в лентата ще участват Христо Пъдев, Гергана Плетньова, Надя Керанова, Калоян Трифонов. Работата пред камерата започна през уикенда в Перник, където ще протече и целият снимачен процес.

Още преди да бъде заснет, филмът привлече международно внимание. Миналия ноември спечели наградата на журито и на публиката от международния копродукционен пазар Connecting Cottbus в Германия, а през май получи отличие на стойност 50 000 евро под формата на продуцентски услуги от “Ню Бояна Филм Студио”.

“Дълговете на инспектора” е копродукция на България, Латвия и Германия. Сценарият е написан от Теодора Маркова, Невена Кертова и Станиславс Токаловс. Оператор е Валдис Целминс.

