Кръстю Лафазанов играе със сина си на сцена

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За първи път заедно на сцената ще излязат любимите актьори Кръстю Лафазанов и Михаил Билалов. Двамата ще представят френската комедия “Банкерът от Мумбай”, която има награда “Молиер” за най-добра пиеса.

Сюжетът проследява Ален Крафт (в ролята влиза Билалов), който отива до банката да изтегли пари от личната си сметка. Разбира, че за броени минути внезапно е забогатял. Срещу него обаче е банковият касиер - Кръстю Лафазанов - чиновник, който сляпо следва правилата. Любопитното е, че в представлението ще участва и синът на Лафазанов - Георги Крис.

Премиерата е на 29 октомври в “Театро отсам канала”.