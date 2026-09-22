София става Венеция в американски филм

Звездата от “Зли момичета” Лейси Чабърт е в главната роля, а за декори използват Етнографския музей и Военния клуб

София за няколко дни се превърна във Венеция за снимките на нова любовна история. В главната роля е американската актриса Лейси Чабърт, звездата от “Зли момичета”, която този път играе в романтичния филм Lost Legacy: The Art of Romancе. Вместо да се правят специални декори, екипът използва красивата обстановка на Етнографския музей и Военния клуб в столицата.

Днес актрисата и част от българския екип заминават за Италия, където снимките ще се пренесат във Венеция. Част от актьорите в бална зала

Режисьор на лентата е Клеър Нидърпруим. Името ѝ седи основно зад романтични и семейни филми, сред които “Малки жени”, Love, Fall & Order, Taking the Reins и A Pinch of Portugal. Нейната филмография е силно свързана с историите за любов, семейство и неочаквани срещи.

Лейси Чабърт става популярна още като дете с ролята на Бианка Монтгомъри, дъщерята на Ерика Кейн, във “Всички мои деца” и като Клаудия Селинджър в сериала “Парти от петима”, а след това се появява в киното и телевизията в различни жанрове. Озвучава Елиза Торнбери в анимационната поредица “Дивото семейство Торнбери”, играе в “Изгубени в Космоса”, “Таткова детска градина”. Италианската атмосфера също не е напълно чужда на актрисата. Тя вече е снимала романтична история в Италия - “Коледа в Рим”, и сега отново се озовава сред декори, които са подходящи за любовен сюжет.