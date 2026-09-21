13 години тропат “Бела роза” пред Народния, вътре не чуват актьорите, но и никой не мести феновете на фолклора (Обзор)

- Театралите подават многократно жалби до Столичната община и 112, предлагат в неделя хора̀та да спират след 17 часа
- Организаторът се извини във фейсбук, лично намалил тонколоната, но спорът се разгаря
Беше отвратително! - така актьорът Георги Златарев описа атмосферата по време на спектакъла “Влюбените” в Народния театър “Иван Вазов”, докато навън се вие “Неделен мегдан български”.
Повече от 13 години върви яростният спор театър или “Бела роза”, както нарича актьорът любимата сватбарска песен. Общината в София праща организатора на народните хора̀ Румен Спасов на “друго място”. През годините за кратко тропат пред църквата “Света Неделя”, но после отново в почивния ден се връщат пред Народния театър.
Румен Спасов се кълне, че точно миналата неделя намалил уредбата и дори лично замерил шума, който бил “около 60 децибела при законните 65”.
“Играхме в Народен театър “Иван Вазов”. През цялото време се борихме с оглушителния звук отвън - “Бела роза”, гръцки песни и чат-пат по някое хоро. Имаше и водещ, крещящ в микрофон”, описва атмосферата Златарев.
На 20 септември актьорът участва в спектакъла “Влюбените” с Биляна Петринска, Жаклин Даскалова и Калоян Трифонов. Хореографията е различна и се играе във фоайето, където актьори пресъздават автентични любовни писма на Виктор Юго, Гьоте, Жорж Санд, Фрида Кало на оригиналните езици, на които са написани, като вплитат танци и бароково пеене. А на живо Елица Стефанова свири на спинет. Народната музика обаче заглушава тази търсена интимност
и зрителите така и не се
наслаждават на представлението
“Бях на първия ред и не проумявах как е възможно това. Поздравления за професионализма на актьорите, но безобразието навън трябва да се спре”, пише Деси Бошнакова във фейсбук. Десетки актьори също обясняват, че музиката пречи на спектаклите и се чува във всички сцени.
“Няма сила, институция, политик, общественик... който да промени това, да наложи ред, правила и да контролира спазването им... Така ще си гнием”, пише Биляна Петринска.
“Толкова ли е сложно да има наредба, че след 18,30 часа се забранява музика пред театъра заради представленията вътре?”, пише актрисата и предлага да се наказват всички, които не я спазват. Колежката ѝ Гергана Змийчарова, обяснява, че от театъра са разговаряли многократно с организаторите да преместят хора̀та. “Чуват се и на камерна, и на голяма сцена (но със сигурност най-кошмарно е на сцена “Музите”). Обяснявано им е, че пречат на работата и аз съм убедена, че абсолютно нарочно и на инат са там!”, пише Змийчарова във фейсбук. По думите ѝ по света танцуващите слагат слушалки, за да не пречат на околните.
От общината обясниха пред “24 часа”, че подкрепят Неделното хоро в София, но площадът пред Народния е “чувствително историческо и културно пространство, чиято настилка изисква особена грижа, а силното озвучаване по време на представления пречи на актьорите и публиката в залата”. Неравната битка се води още от времето на кмета Йорданка Фандъкова преди години.
“От началото на мандата на кмета Васил Терзиев позицията е последователна –
инициативата да продължи на
друго, подходящо място”,
се казва още в позицията на общината.
Вече с години обаче от Народния театър подават жалби до Столичната община да преместят неделните хора, но това не се случва. Подават сигнал на 28 юни 2022 г. и актьорите предлагат събитието да бъде преместено на друго място в Градската градина. Следва нова жалба на 3 октомври 2024 г., когато театърът уведомява общината, че шумът възпрепятства репетиции и спектакли. Напомнят, че представленията започват в 17, 19, 19,30 и 20 часа и се играят на 4 сцени. Предлагат и хорото да приключва до 17 часа. Освен това многократно звънели и на 112, а Общинска полиция дори налагала глоби на организаторите.
Каква е причината обаче никой да не може да спре “Бела роза” след 17 часа? Организаторите вадят обявление на общината, че на площада се тропат хора̀, а не се прави протест и затова може да се веселят в неделните дни от 17 до 22 ч, както и да се съгласува хорото предварително, защото това е фолклорна проява, а не митинг.
По думите на организатора Румен Спасов той е имал уговорка с отговорник от театъра, с когото се разбрали да се чуят, ако има проблем. “Още веднъж се извинявам, ако наистина сме попречили”, пише Спасов.
Инициативата да се играят народни танци на открито се провежда и на други места в София като например в Борисовата градина и в Южния парк.