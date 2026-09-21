13 години тропат “Бела роза” пред Народния, вътре не чуват актьорите, но и никой не мести феновете на фолклора (Обзор)

Театралите подават многократно жалби до Столичната община и 112, предлагат в неделя хора̀та да спират след 17 часа

Организаторът се извини във фейсбук, лично намалил тонколоната, но спорът се разгаря

Беше отвратително! - така актьорът Георги Златарев описа атмосферата по време на спектакъла “Влюбените” в Народния театър “Иван Вазов”, докато навън се вие “Неделен мегдан български”.

Повече от 13 години върви яростният спор театър или “Бела роза”, както нарича актьорът любимата сватбарска песен. Общината в София праща организатора на народните хора̀ Румен Спасов на “друго място”. През годините за кратко тропат пред църквата “Света Неделя”, но после отново в почивния ден се връщат пред Народния театър.

Румен Спасов се кълне, че точно миналата неделя намалил уредбата и дори лично замерил шума, който бил “около 60 децибела при законните 65”.

“Играхме в Народен театър “Иван Вазов”. През цялото време се борихме с оглушителния звук отвън - “Бела роза”, гръцки песни и чат-пат по някое хоро. Имаше и водещ, крещящ в микрофон”, описва атмосферата Златарев.

На 20 септември актьорът участва в спектакъла “Влюбените” с Биляна Петринска, Жаклин Даскалова и Калоян Трифонов. Хореографията е различна и се играе във фоайето, където актьори пресъздават автентични любовни писма на Виктор Юго, Гьоте, Жорж Санд, Фрида Кало на оригиналните езици, на които са написани, като вплитат танци и бароково пеене. А на живо Елица Стефанова свири на спинет. Народната музика обаче заглушава тази търсена интимност

и зрителите така и не се

наслаждават на представлението

“Бях на първия ред и не проумявах как е възможно това. Поздравления за професионализма на актьорите, но безобразието навън трябва да се спре”, пише Деси Бошнакова във фейсбук. Десетки актьори също обясняват, че музиката пречи на спектаклите и се чува във всички сцени. Сцена от спектакъла "Влюбените", който се играе във фоайето на театъра. Снимка: Народен театър/ Петко Мавродиев

“Няма сила, институция, политик, общественик... който да промени това, да наложи ред, правила и да контролира спазването им... Така ще си гнием”, пише Биляна Петринска.

“Толкова ли е сложно да има наредба, че след 18,30 часа се забранява музика пред театъра заради представленията вътре?”, пише актрисата и предлага да се наказват всички, които не я спазват. Колежката ѝ Гергана Змийчарова, обяснява, че от театъра са разговаряли многократно с организаторите да преместят хора̀та. “Чуват се и на камерна, и на голяма сцена (но със сигурност най-кошмарно е на сцена “Музите”). Обяснявано им е, че пречат на работата и аз съм убедена, че абсолютно нарочно и на инат са там!”, пише Змийчарова във фейсбук. По думите ѝ по света танцуващите слагат слушалки, за да не пречат на околните.

От общината обясниха пред “24 часа”, че подкрепят Неделното хоро в София, но площадът пред Народния е “чувствително историческо и културно пространство, чиято настилка изисква особена грижа, а силното озвучаване по време на представления пречи на актьорите и публиката в залата”. Неравната битка се води още от времето на кмета Йорданка Фандъкова преди години.

“От началото на мандата на кмета Васил Терзиев позицията е последователна –

инициативата да продължи на

друго, подходящо място”,

се казва още в позицията на общината.

Вече с години обаче от Народния театър подават жалби до Столичната община да преместят неделните хора, но това не се случва. Подават сигнал на 28 юни 2022 г. и актьорите предлагат събитието да бъде преместено на друго място в Градската градина. Следва нова жалба на 3 октомври 2024 г., когато театърът уведомява общината, че шумът възпрепятства репетиции и спектакли. Напомнят, че представленията започват в 17, 19, 19,30 и 20 часа и се играят на 4 сцени. Предлагат и хорото да приключва до 17 часа. Освен това многократно звънели и на 112, а Общинска полиция дори налагала глоби на организаторите.

Каква е причината обаче никой да не може да спре “Бела роза” след 17 часа? Организаторите вадят обявление на общината, че на площада се тропат хора̀, а не се прави протест и затова може да се веселят в неделните дни от 17 до 22 ч, както и да се съгласува хорото предварително, защото това е фолклорна проява, а не митинг.

По думите на организатора Румен Спасов той е имал уговорка с отговорник от театъра, с когото се разбрали да се чуят, ако има проблем. “Още веднъж се извинявам, ако наистина сме попречили”, пише Спасов.

Инициативата да се играят народни танци на открито се провежда и на други места в София като например в Борисовата градина и в Южния парк.