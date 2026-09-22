Продадоха лични вещи на Бриджит Бардо за близо 1 млн. евро

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Лични вещи на легендарната френска актриса Бриджит Бардо, сред които бельо, дрехи и предмети от домовете ѝ, бяха продадени на търг в Париж за близо 1 млн. евро. Сумата е около 20 пъти по-висока от първоначалните оценки на организаторите, съобщава "Дейли мейл".

Колекцията включваше общо 185 лични вещи на звездата – сред тях черно балетно трико, бельо, сламени шапки, слънчеви очила, нощници, чифт балетни обувки Repetto, съдове и мебели от имотите ѝ La Madrague и La Garrigue, както и от парижкия ѝ апартамент.

Бардо почина през декември на 91-годишна възраст. Дни след това стана известно, че четвъртият и последен съпруг на актрисата – Бернар д'Ормал, с когото тя е била заедно в продължение на 30 години, не е получил наследство от нея.

Около 3000 френски и чуждестранни участници са се регистрирали за търга, който многократно е надхвърлил предварителните очаквания за приходи от около 50 000 евро.

Аукционерът Александър Мийон определи Бардо като „забележителен алхимик", успял да превърне оценените на сравнително ниска стойност лични вещи в колекция с почти милионна крайна цена.

Сред най-неочаквано скъпите предмети са два нашийника за кучета с медальони, носещи името на Бардо и телефонния номер на дома ѝ La Madrague. Първоначално оценени на 30 евро за двата, те са били продадени за 9400 евро на руски купувач.

Автопортрет на актрисата е достигнал цена от близо 40 000 евро, а пишещата машина, с която тя е работила по своя автобиография, е продадена за 4634 евро.

Две от китарите на Бардо, първоначално оценени между 300 и 500 евро, са били продадени съответно за 8600 и 11 900 евро. Три плюшени играчки, изобразяващи малки тюлени, са намерили купувач за близо 2200 евро.

Приходите от търга ще бъдат насочени към фондацията за защита на животните, носеща името на актрисата, както и към единствения ѝ син – 66-годишния Никола-Жак Шарие.

„Тази продажба е логично продължение на търга, който самата тя организира през 1987 г. със свои най-ценни вещи, за да създаде фондацията. Днес нейната кауза продължава чрез този търг", заяви Жизлен Калмелс, управляващ директор на фондацията „Бриджит Бардо".

Основана от актрисата през 1986 г., фондацията е помогнала за спасяването на около 13 000 животни чрез четири свои приюта и 150 партньорски структури. Организацията подкрепя около 350 групи във Франция и работи в 70 държави.

Търгът обаче предизвика остри критики от страна на вдовеца на Бардо. Бернар д'Ормал, който в момента живее в общинско жилище, определи продажбата като „скандална" и заяви, че тя е проява на неуважение към паметта на съпругата му.

„Това са лични вещи. Защо се прави тази продажба? Заради животните? Това е шега", каза 85-годишният д'Ормал.

По думите му вещите на Бардо е трябвало да бъдат запазени като част от нейното наследство и тя самата не би се съгласила с подобна продажба.

От фондацията отхвърлиха критиките. Оттам посочиха, че търгът е бил одобрен от управителния съвет през юни, включително от самия д'Ормал, който по това време е бил неин председател.

Той обаче заяви, че не е разбрал, че продажбата ще включва толкова лични предмети.

Спорът избухва само дни след като д'Ормал е бил отстранен като ръководител на фондацията – пост, който заема след смъртта на Бардо.

Смъртта на Бриджит Бардо сложи край на живота на една от най-разпознаваемите фигури на френското кино. Актрисата се превръща в международна звезда през 50-те и 60-те години, а по-късно посвещава значителна част от публичната си дейност на защитата на животните.