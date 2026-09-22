Дъщерята на Брад Пит и Анджелина Джоли продава свои картини в Лос Анджелис (Снимки)

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18-годишната Вивиан, дъщеря на Брад Пит и Анджелина Джоли, започва да изгражда собствен път като художник. Младата жена беше заснета да продава свои оригинални творби на уличен базар в Лос Анджелис в събота.

Вивиан, която наскоро предприе стъпки да премахне фамилията на баща си от името си, е била подкрепена от своя брат близнак Нокс. Той ѝ помогнал да подготви щанда и снимал сестра си по време на събитието.

Младата художничка представяла творбите си под името The Tulip Fields. На щанда ѝ имало различни рисунки, картини, принтове, стикери и поздравителни картички. Цените на част от произведенията били между 10 и 25 долара.

Вивиан прекарала деня в разговори с посетители и клиенти и успяла да продаде значителна част от творбите си. Сред рисунките ѝ имало картичка със сива мишка, украсена с голямо розово сърце и розова панделка, както и картина на октопод, заобиколен от риби.

Сред по-необичайните ѝ произведения била и хумористична картичка с герой, наподобяващ извънземното Е.Т., облечен в розов балетен костюм и балетни обувки.

Вивиан била облечена небрежно за събитието – с черна тениска и син гащеризон. Брат ѝ Нокс се появил с характерната си цветна коса и дънки с флорална бродерия.

Междувременно баща им Брад Пит се намираше на хиляди километри от Лос Анджелис. Актьорът беше забелязан в понеделник на 74-ия международен филмов фестивал в Сан Себастиан, Испания. Звездата от „Боен клуб" беше облечен с кафяво-зелено велурено яке, сини дънки и оранжева бейзболна шапка.

Появата на Вивиан като художник идва около месец след като тя предприе официални стъпки за промяна на фамилното си име. Тя е подала заявление да промени името си от Вивиан Маршлин Джоли-Пит на Вивиан Маршлин Джоли, като е публикувала съответното известие във вестник Los Angeles Daily Journal.

Публикуването на такова съобщение е стандартна процедура, която предхожда съдебното одобрение на промяна на име. Лица, които възразяват срещу искането, могат да представят писмено възражение преди окончателното заседание, насрочено за 2 ноември.

При липса на възражения съдията може да одобри промяната на името.

Вивиан е едно от шестте деца на Брад Пит и Анджелина Джоли. Тя има брат близнак Нокс, както и по-големи братя и сестри – Мадокс, Пакс, Захара и Шайло.