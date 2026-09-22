Принц Хари разкри как Арчи и Лилибет се адаптират към живота във Великобритания

Принц Хари разказа за адаптацията на семейството си към живота във Великобритания след завръщането им от Калифорния. Херцогът на Съсекс разкри и кой според него е „най-британският" навик, който той, съпругата му Меган и децата им са възприели.

По време на церемонията по връчването на наградите на благотворителната организация WellChild в Лондон , Хари беше попитан кое е най-британското нещо, което е правил със семейството си след завръщането им.

„Отидохме на разходка. Много разходки. Това не е ли най-британското нещо?", пошегува се той в интервю за "HELLO!".

Оказва се обаче, че семейството постепенно възприема и британските хранителни навици. Хари с усмивка разказа, че децата му вече ядат Marmite върху традиционните английски хлебчета crumpets.

„Добре, да – Marmite върху crumpets (б.р малък хляб за печене на скара). Моля ви, кажете ми, че това е британско нещо, защото то винаги е било част от живота ми, а сега децата ядат Marmite върху crumpets. За мен това е голям момент", каза той.

Marmite е емблематична британска солена паста, направена от екстракт от бирена мая. Тя е гъста, лепкава и тъмнокафява на цвят, известна със своя изключително силен, концентриран и солен вкус.

Попитан дали седемгодишният Арчи и петгодишната Лилибет харесват характерната на вкус паста, Хари отговори: „Да, да, много".

По думите му децата преди са се шегували с него заради това, че държи Marmite у дома. „Преди ме подиграваха, че имам Marmite вкъщи, но сега сме във Великобритания, така че това вече е минало", добави той.

Хари разкри, че друг британски хранителен навик не е бил приет толкова добре от децата. Той вече е опитвал да ги запознае с класическата комбинация от печен боб върху препечен хляб.

„Вече опитах beans on toast", каза той.

Попитан как е минал експериментът, херцогът отговори: „Това беше в Калифорния. Преди години. Изобщо не се прие добре."

Шеговитият разговор се проведе по време на наградите WellChild, където Хари говори и по-сериозно за живота си като баща и за отношението си към децата, които се борят със сериозни заболявания.

„След като станеш родител, всичко се променя", каза той.

Хари обясни, че бащинството е променило начина, по който преживява ежегодната церемония, посветена на тежко болни деца и семействата, които се грижат за тях.

„Това не означава, че през всички години, когато не съм бил родител, срещите с тези деца не са имали значение. Но изведнъж осъзнаваш колко си благодарен, че имаш деца, които не са болни", каза той.

Херцогът разказа и за обикновен семеен момент от същата сутрин. По думите му Арчи и Лилибет били в лошо настроение заради началото на новата учебна седмица.

„Тази сутрин на закуска имаха понеделнишко настроение", каза Хари и го сравни с усещането за „неделна вечер", което самият той изпитвал като дете, преди да бъде изпратен в интернат.

Той обаче успял да промени настроението им, като им разказал какво ще прави по-късно същия ден.

„Казах им: знаете ли какво, просто сте малко кисели, затова ще ви разкажа какво правя тази вечер. И те наистина се заинтересуваха, започнаха да задават всякакви въпроси", разказа принцът.

Хари допълни, че той и Меган искат чрез обществената си работа да помогнат на децата си да разбират по-добре живота и проблемите на други хора. Според него фактът, че семейството вече не е на около 5000 мили разстояние, ще улесни възможността им да подкрепят благотворителни организации, с които работят и които са важни за тях.

Коментарите на Хари идват след завръщането му и на Меган във Великобритания заедно с Арчи и Лилибет през август. Децата вече посещават училище във Великобритания.

През последните седмици семейство Съсекс се установява в новия си живот в страната. Хари участва в редица благотворителни инициативи, докато Меган се фокусира основно върху децата.

Завръщането на херцога му позволи да възобнови по-активно работата си с WellChild – организация, която той подкрепя от 18 години.

В понеделник вечерта Хари присъства на церемонията по връчването на наградите WellChild за 2026 г. в хотел Royal Lancaster. Той се срещна с отличените деца и техните семейства и връчи наградата „Вдъхновяващо дете" на шестгодишната Марго Джоунс-Билингтън.

Хари произнесе и реч по време на церемонията, като заяви, че наградите са възможност да бъдат отбелязани постиженията на деца и млади хора със сложни медицински нужди, както и на семействата, които се грижат за тях.

Събитието е поредната глава в дългогодишната връзка на принца с благотворителната организация. От WellChild посочват, че той е присъствал на церемонията по връчването на наградите 16 пъти.

След години, прекарани на хиляди километри от Великобритания, думите на Хари показват желанието му да бъде отново по-ангажиран с благотворителната дейност и с каузите, които подкрепя.