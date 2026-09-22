Григор Димитров се обърка: честити Освобождението, вместо Независимостта

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Българската звезда от световен ранг в тениса Григор Димитров честити празника на Освобождението (3 март), вместо Деня на независимостта на своите последователи в Инстаграм.

На стори в социалната мрежа 35-годишният Димитров качи снимка на българското знаме с изображение на герба, битката под връх Шипка и паметникът на свободата. Към снимката на български той е написал "Честит празник на моята страна България. Вдъхновение за всички българи!".

На английски обаче първата ракета на България пише "Happy liberation day to my country, Bulgaria. An inspiration to all bulgarians" (В превод "Честит ден на Освобождението на моята страна, България. Вдъхновение за всички българи" - б.р.).