Свръхдоза фентанил е причинила смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър

36-годишната актриса от сериалите "Герои" и "Нашвил" Хейдън Пенетиър е починала вследствие на свръхдоза фентанил. Смъртта й е определена като нещастен случай, причинен от токсичния ефект на няколко лекарства, сред които и фентанил, става ясно от съобщение, разпространено от официалните власти в понеделник.

Причината за смъртта е определена като токсични ефекти на фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин, заявиха от службата на съдебния лекар в окръг Грийнвил днес. Оттам уточняват, че няма открити следи от травма, които биха могли да допринесат за настъпването на смъртта.

Пенетиър почина на 16 август в апартаментен комплекс в Южна Каролина, където живеела. Властите я открили в безсъзнание, след като се отзовали на сигнал за спряла сърдечна дейност.

При първоначалния оглед не са открити доказателства за насилствена смърт, съобщиха от полицията в Грийнвил. Агенцията за борба с наркотиците също е започнала разследване по случая.

Брайън Хикерсън, с когото Пенетиър е имала връзка с многократни прекъсвания, бил в апартамента по време смъртта й. Той предоставил на органите на реда предмет, описан в полицейския доклад като „чанта с лекарства", които по негови думи тя е приемала.

Разследващите вероятно ще се опитат да възстановят последните дни на Пенетиър чрез анализ на нейния телефон, текстови съобщения, разговори и активност в социалните мрежи, обясни в интервю за NBC News миналия месец бивш специален агент на DEA. Целта е да се установи точната хронология на събитията и мястото, откъдето са получени лекарствата, довели до смъртта ѝ.

Връзката на актрисата с Хикерсън привидно приключи през 2020 г. след обвинения в домашно насилие. Пред NBC News майката на актрисата заяви, че двамата все още са се срещали към момента на смъртта ѝ. Пенетиър разказва за тези събития, както и за борбата си със зависимостите и следродилната депресия в издадените си наскоро мемоари This Is Me: A Reckoning.

Съдебните регистри показват, че през 2019 г. Хикерсън се е признал за виновен по обвинение за нанасяне на телесна повреда на партньорката си в Лос Анджелис, за което е получил 4 години пробация. През 2020 г. Пенетиър е потърсила ограничителна заповед срещу него.

Хейдън Пенетиър започва кариерата си като дете в телевизионни реклами. Става светово известна с ролята си в сериала на NBC "Герои", а по-късно получава 2 номинации за наградата „Златен глобус" за превъплъщението си в кънтри певица в "Нашвил".

В своите мемоари актрисата споделя, че започнала да пие много, за да се справи със следродилната депресия след раждането на дъщеря си от украинския боксьор Владимир Кличко през 2014 г. Пенетиър преминава през рехабилитация, а през 2018 г. предава попечителството над детето на Кличко.