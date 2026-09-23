Не са само рейтингите - “Тренд” знае трендовете под повърхността

Изследователският център 10 години мери настроенията на българите, обяснява защо са такива и накъде водят

Едно силно приятелство роди Изследователски център “Тренд” преди 10 години - между Димитър Ганев, Евелина Славкова и покойния Анастас Стефанов. Днес те са утвърдена агенция на социологическия пазар, чието име е мярка за професионализъм.

“Това беше един опит на трима младежи (тогава и тримата бяхме под 30 години) за нещо наше, ново и различно. От днешна гледна точка, адски наивно. Безразсъдно дори - спомня си Димитър Ганев, - Имахме си стабилна работа на други места, решихме да напуснем без нито един клиент и с няколко хиляди лева начален капитал (назаем). Но тогава никой от нас нямаше семейство, деца и нямахме какво толкова да рискуваме освен времето си. Понеже не бяхме толкова опитни и не знаехме какво точно ни очаква, скочихме. Не стана бързо, но не стана и бавно. Много наши познати и приятели ни помогнаха в началото с контакти, клиенти, за което съм им много благодарен. Постепенно си стъпихме на краката и след година-година и половина дойде партньорството ни с “24 часа”, което много ни помогна, а през 2019 г. - партньорството ни с Нова телевизия. И двете продължават и до днес.”

За тези 10 години “Тренд” са реализирали над 550 количествени и качествени изследвания

Тренд прави индекс на обществените нагласи, който “24 часа” публикува и това партньорство позволява да се следи внимателно пулса на социалните настроения.

Днес доц. Димитър Ганев и Евелина Славкова са сред най-търсените събеседници в медиите - и в “24 часа”, и в тв и радиоефира, заради компетентните си коментари за политическите трендове. Център “Тренд” е мерил политическата температура десетки пъти през тези години и има богат опит с екзитполове за много избори - парламентарни, президентски, кметски, европейски.

“Това са дни с огромна концентрация, отговорност и напрежение - казва Евелина Славкова. - Всичко се случва в реално време, данните постъпват непрекъснато, а очакванията отвън са много високи. В такива моменти най-добре се вижда колко интензивна е тази работа. Митко например успява до обяд да направи над 10 хил. крачки - не из целия офис, а само в рамките на нашия кабинет. Това е малък, но много показателен детайл за напрежението в изборния ден.”

Димитър Ганев, Евелина Славкова и Анастас Стефанов на първия рожден ден на “Тренд” през 2017 г. СНИМКИ: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ И АРХИВ “Няма избори, които да кажем, че са минали спокойно - казва Димитър Ганев. - Дните преди избора и особено изборният ден са заредени с много адреналин. Представете си, конкретно за изборния ден от 7 часа сутринта до 8 часа вечерта 120 екипа, всеки от по двама души,

трябва да направят 7-8 хиляди анкети”

Електоралните изследвания са най-атрактивни, но Тренд е агенция, която знае много за дълбинните настроения на българите - не само политическите, а за социално-културните пластове. Не е случайно впрочем, че Димитър Ганев има задълбочено изследване на “Българската политическа почва”, което излезе и като книга.

Само няколко примера за измервания на “пулса” - социалната динамика на българите, публикувани в “24 часа”:

- През 2018 г.: 4% от пълнолетните българи са казали, че са били жертва на грабеж/престъпление. И всеки пети е бил готов да се защити сам, дори с насилие.

- Пак тогава се оказа, че 2/3 от българите са разтревожени от замърсяването на въздуха и водата, но само 4% са направили сериозна промяна в навиците си, за да пазят природата.

- “Тренд” установи, че 3/4 от българите вярват в пророчествата на Ванга,

повече от половината - в магии и свръхестествени сили,

а 29% вярват, че извънземните са сред нас.

- Сега покрай новите резултати от световното проучване PISA привлече внимание фактът, че родителите у нас слабо се интересуват от това какво става с децата им в училище. Но това бе установено още през 2018 г. когато “Тренд” проучи, че по-малко от половината родители питат всеки ден децата си как е минало времето им в час.

- През 2024 г. 2/3 от младите бяха готови да работят в друга европейска страна, най-желани бяха Германия и Испания.

- 83% от българите ценят книгите, но 1/3 не ги отварят, установи проучване през 2025 г.

- А в навечерието на 2026 г. хората у нас я очакваха с песимизъм и двоен ръст на очакващите по-лоши времена. Но през май след парламентарните избори настроенията се люшнаха към скок на оптимизма - ръст на очакванията и за подобрение на жизнения стандарт, и на икономическото положение.

В “Тренд”, разбира се, загряват за измервания на нагласите в предстоящата предизборна кампания за президент. И ще ги оповестят скоро в “24 часа”.