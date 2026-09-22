Мария Илиева и Орлин Павлов пеят в коледния концерт на Соня Йончева

Мария Илиева и Орлин Павлов ще са сред изпълнителите в коледния концерт на примата Соня Йончева в “Арена 8888 София” на 20 декември. На сцената оркестърът на Софийската опера ще бъде дирижиран от маестро Доминго Хиндоян, новия музикален директор на операта в Лос Анджелис.

Спектакълът ще бъде в две части – „Коледен сън" с приказния свят на най-доброто от „Лешникотрошачката" и участието на Марта Петкова. Музика, танц и 3D мапинг ще оживят коледния сън и ще пренесат публиката там, където детските мечти стават реалност. Втората част – „Един свят", представя празничните песни на различни народи – България, Германия, Франция, Испания, САЩ, Южна Америка.