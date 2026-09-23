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Честит рожден ден на Анатолий Попов!

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АНАТОЛИЙ ПОПОВ

Днес рожден ден празнува Анатолий Попов, който е абсолютният универсален войник. Освен че от години се справя успешно в работата си на маркетингдиректор на медийната ни група, той е и човекът, който може да организира всяко събитие до най-малкия детайл. Съвсем скоро той влиза в 15-ия сезон на един от най-интересните подкасти в онлайн пространството - “24 часа от живота”, чийто автор е. Но и продължава кулинарната си рубрика всяка седмица в съботния брой, а там ни поднася вкусната страна на живота. С желанието си да помогне на всеки колега и с прекрасното си чувство за хумор е приятел на цялата редакция.

Честито, Толик! Бъди здрав и много щастлив!

АНАТОЛИЙ ПОПОВ

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