„Физика на тъгата“ на Георги Господинов ще бъде представена на Панаира на книгата в Гьотеборг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският писател Георги Господинов ще представи шведското издание на романа си „Физика на тъгата" на Панаира на книгата в Гьотеборг в четвъртък, 24 септември, съобщи той на профила си във Фейсбук.

„Първото ми събитие е в четвъртък, 24-ти, на Панаира на книгата в Гьотеборг - най-голямото културно събитие в Скандинавия, както го наричат. Ще говорим за шведското издание на „Физика на тъгата". Заповядайте, ако сте наблизо", написа писателят, добавяйки и линк с информация за останалите събития от програмата му в Швеция.

Панаирът на книгата в Гьотеборг е сред най-големите литературни форуми в Северна Европа и събира всяка година писатели, издатели, преводачи и читатели от различни страни.

„Физика на тъгата" излезе на книжния пазар в Швеция на 15 август под името Vemodets fysik, а според италианското издание „Кориере Фиорентино" романът на Господинов е сред „десетте шедьовъра" на настоящия век.

Както БТА писа, наскоро Георги Господинов участва на първото издание на фестивал за литература и хореография в Тирана, организиран от известната преводачка от български на албански Милена Селими.