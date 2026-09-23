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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23608235 www.24chasa.bg

„Физика на тъгата“ на Георги Господинов ще бъде представена на Панаира на книгата в Гьотеборг

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Писателят Георги Господинов Снимка: Архив "24 часа"

Българският писател Георги Господинов ще представи шведското издание на романа си „Физика на тъгата" на Панаира на книгата в Гьотеборг в четвъртък, 24 септември, съобщи той на профила си във Фейсбук.

„Първото ми събитие е в четвъртък, 24-ти, на Панаира на книгата в Гьотеборг - най-голямото културно събитие в Скандинавия, както го наричат. Ще говорим за шведското издание на „Физика на тъгата". Заповядайте, ако сте наблизо", написа писателят, добавяйки и линк с информация за останалите събития от програмата му в Швеция.

Панаирът на книгата в Гьотеборг е сред най-големите литературни форуми в Северна Европа и събира всяка година писатели, издатели, преводачи и читатели от различни страни.

„Физика на тъгата" излезе на книжния пазар в Швеция на 15 август под името Vemodets fysik, а според италианското издание „Кориере Фиорентино" романът на Господинов е сред „десетте шедьовъра" на настоящия век.

Както БТА писа, наскоро Георги Господинов участва на първото издание на фестивал за литература и хореография в Тирана, организиран от известната преводачка от български на албански Милена Селими.

Писателят Георги Господинов

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