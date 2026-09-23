Наследницата на кино "Влайкова" във филм с холивудски звезди

Младата българска актриса Емили Влайкова впечатли топ режисьорката Шарън Магуайър ("Дневниците на Бриджит Джоунс") и тя я избра за ролята на секретарката Ингрид в новия ѝ филм The joy of sex. В него Емили играе сред звездите Колин Фърт, Джулиан Мур, Лора Лини, Дейвид Тенант и куп други знаменитости от холивудския небосклон.

За Емили Влайкова това е дебютна роля във филм от такъв ранг. До сега тя е изпълнявала главните персонажи в четири късометражни заглавия, три, от които са чужди продукции на английски език. Позната е и от музикалните клипове на едни от най-известните български изпълнители.

Красивата актриса се е обучавала на актьорско майсторство предимно в САЩ, но има и магистратура от НАТФИЗ. За Емили работата с носителя на Оскар, Колин Фърт ("Речта на краля", "Гордост и предразсъдъци", "Мама Миа") е сбъдната мечта, тъй като той е любимият ѝ актьор. Тя споделя, че ролята й е малка, но пък й е дала невероятния шанс да се учи на терен от най-добрите.

Емили обича да се шегува, че тя е единствената актриса в света, която приживе има кръстено кино на нейно име. Става въпрос за най-старото действащо кино в София - "Влайкова", което е построено от нейната прабаба Мария Влайкова.

В годините, чаровната блондинка натрупа популярност в България като една от най-титулованите състезателки по стандартни танци за всички времена. 10 години подред тя вдига купата на държавните шампионати заедно с брат си Деян, който ѝ е партньор в танците. Емили споделя, че спортът я е научил на безкомпромисна дисциплина, което много ѝ помага в актьорството. Емили с брат си Деян по време на състезание по танци

Голямата й лична кауза в живота е борбата срещу употребата на наркотични вещества. По нейна идея преди година е заснет филма Fallaway, в който тя изпълнява и главната роля. Филмът е подкрепен от МОН за прожекции във всички гимназии в страната и проследява трагичната история на наркозависима спортистка, която проваля кариерата и живота си. Актрисата е и част от най-новата информационна кампания на агенция "Митници". Тя ще разказва на младите хора, че не всичко, което могат да си купят в интернет е легално и безопасно.

Емили става все по-разпознаваема и в социалните мрежи, където често я оприличават на младата Памела Андерсън. Освен професионалните си изяви като модел, там тя споделя и хумористични видеа, които събират хиляди гледания и реакции.