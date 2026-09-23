Нидерландия се завръща на "Евровизия"

Нидерландия все пак ще се завърне на песенния конкурс "Евровизия", който ще се проведе в Бургас през 2027 г.

Това потвърди общественият оператор NPO, след като страната пропусна участието си миналата година.

Все още не е ясно кой изпълнител ще представлява страната, тъй като новата организаторска телевизия ще трябва да сформира изцяло нова селекционна комисия.

Нидерландският организатор на „Евровизия" - обществената телевизия AVROTROS - официално обяви през август, че няма да участва в конкурса. Оттам изрично заявиха, че събитието „вече не може да се счита за неутрално", докато една от участващите държави - имайки предвид Израел - продължава да е въвлечена в мащабен военен конфликт. AVROTROS вече бойкотира конкурса през 2026 г. във Виена по същата причина.

Тъй като AVROTROS се оттегли, отговорността за селекцията на страната за „Евровизия" беше върната на NPO.

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) първоначално определи 15 септември като краен срок за потвърждаване на участието от страна на държавите. Тъй като обаче NPO трябваше да проучи алтернативни вътрешни варианти, тя поиска и получи специално удължаване на срока до края на септември, за да направи окончателния си избор.

Други вътрешни телевизионни оператори като Omroep MAX изрично и публично отказаха да поемат организацията на конкурса по-рано през месеца, заявявайки, че събитието „не им подхожда". Въпреки това NPO успешно разгледа алтернативните си варианти в рамките на удължения срок.

Нидерландия беше част от група от пет държави, заедно с Ирландия, Испания, Исландия и Словения, които се оттеглиха от конкурса във Виена през 2026 г. в знак на протест.

Националната телевизия на Ирландия, RTÉ, вече потвърди, че няма да участва в събитието през 2027 г., нито ще го излъчи, поради продължаващите жертви в Газа. Междувременно испанската RTVE и исландската RÚV все още обсъждат вътрешно своите решения, съобщи Eurovoix.