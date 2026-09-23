„Градинарят и смъртта" на Георги Господинов е номинирана за шведска литературна награда

„Градинарят и смъртта" на Георги Господинов е сред петте книги в краткия списък на шведската литературна награда на Kulturhuset Stadsteatern. Международната литературна награда, връчвана в Стокхолм, навършва десет години, съобщиха от издателството, а писателят сподели новината във фейсбук профила си.

Петте номинирани книги тази година включват от роман за космоса до меланхолична история за градината, а на 3 ноември ще бъде обявен победителят.

Според мотивацията на журито в „Градинарят и смъртта" българският писател Георги Господинов описва „времето преди, по време на и след смъртта на своя баща, историите от живота на баща му се преплитат с образи от любимата му градина — природа, която умира, само за да се роди отново."

Журито определя книгата като едновременно красива и тъжна, написана с лекота и с нежен, асоциативен ход на повествованието, и изтъква нюансирания превод на Хана Сандборг.

Това е втора номинация на Георги Господинов за тази награда, след като миналата година „Времеубежище" беше в краткия списък. Тогава наградата отиде при писателя Ласло Краснахоркаи.