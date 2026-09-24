Художници от 10 страни показват широкия спектър на акварела в биенале в София

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Домакин на форума и тази година е галерия "Нюанс"

15 художници от 10 държави - България, Италия, Молдова, Русия, Тайван, Китай, Кипър, Уругвай, Франция и Полша, ще участват в четвъртото издание на Международното биенале акварел в София. По традиция и тази година негов домакин ще е галерия “Нюанс”.

Публиката на мащабното арт събитие, посветено изцяло на изкуството на акварелната живопис, ще види творби както на нови автори, чиито произведения не са били представяни досега в биеналето, така и на добре познати художници.

Сред тях ще са картини на Анна Иванова от Русия. Тя майсторски

работи в различни

жанрове като балет,

портрет, натюрморт

и анималистика. Анна е носител на множество награди в областта на акварела и участва в редица престижни международни изложби и артфоруми. Сред тях са биеналето в Шанхай (2012), където получава наградата Excellence Award, показвала е свои творби в Китай, Тайван (2017), където отново е отличена с Excellence Award.

Анна Иванова от Русия също ще покаже свои картини в рамките на форума.

“Творчеството на Анна е част от съвременната международна акварелна сцена, а за нас е удоволствие да я представим и пред българската публика”, казват организаторите.

Друг художник, чиито творби ще бъдат представени у нас, е Роберто Зангарели. Той е илюстратор и преподавател по живопис от Рим. Завършва художественото училище Liceo Artistico Alessando Caravillani, а след това специализира илюстрация и рекламна графика в IED - Instituto Europeo di Design. От 1995 г. развива собствена графична дейност, като съчетава работата си като илюстратор и графичен дизайнер със своята страст към живописта. Като художник работи с акварел, масло и акрил, а творчеството му е представяно както в Италия, така и на международната художествена сцена. Особено място в неговата дейност заема преподаването. От 2019 г. Зангарели е част от художествената галерия Gallart в Рим, където заедно с други артисти участва в изложби и събития.

На биеналето ще бъдат представени творби на Роберто Зангарели. СНИМКИ: ФЕЙСБУК

Селекцията от произведения в биеналето и тази година е направена да покаже широкия спектър от възможности, които акварелът предлага -

от натюрморти и морски

пейзажи до градски сцени

и портрети

Всяка творба разкрива различен начин на работа с цвета, светлината и прозрачността, превръщайки акварела в средство за свободен и дълбоко личен художествен изказ.

Четвъртото международно биенале акварел се открива на 30 септември и ще продължи до 18 октомври.

