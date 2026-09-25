Актьорът Адам Гарсия: Публиката на "Бодигард" помни Кевин Костнър, а на мен ми беше трудно да съм като него

- Г-н Гарсия, българската публика ще ви види за първи път на живо само след дни в мюзикъла “Бодигард” в ролята на Франк Фармър - героя, който публиката неизбежно свързва с Кевин Костнър. Как намерихте своя път към образа, без да попаднете в капана да имитирате филмовата версия?

- Всъщност не съм гледал филма. Виждал съм откъси от него, както и видеоклипа към I Will Always Love You по MTV. Така че помня Кевин Костнър и онзи негов поглед – пронизващите очи, много красив, толкова привлекателен, с онази странна прическа тип “купа”, защото не е искал да изглежда стилно. Много харесвам този избор, защото Франк не се влияе от суетата.

Най-силно помня силата и енергията му. Кевин Костнър ги показва в толкова много филми — “Танцуващият с вълци”, “Недосегаемите”, “Джей Еф Кей”. Той е кинозвезда именно заради това.

В театъра не можеш просто да направиш същото, но сценарият ти дава всички подсказки - какво и защо прави героят, каква е историята му. Знаех също, че публиката, която идва да гледа спектакъла, ще носи спомен за Кевин Костнър. Затова трябваше да намеря начин да пренеса неговата сила, а и неподвижността му на сцената. Предполагам, че това е остатъкът от Кевин Костнър в моята версия.

Австралийският актьор и танцьор Адам Гарсия СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

- Франк е човек, обучен винаги да държи ситуацията под контрол, но постепенно губи контрол над собствените си чувства. Кое беше по-трудно за вас – да изиграете неговата сила или уязвимостта му?

- И двете бяха трудни, предизвикателни и забавни. Аз не съм човек, който стои неподвижно. Жестикулирам, много съм експресивен. Много съм несериозен. Затова си помислих, че ще бъде огромно предизвикателство да поема роля, която в този смисъл е почти моя противоположност.

Например можеш да изиграеш герой като робот, който всъщност никога не изпитва нищо, но Франк Фармър не е такъв. Той изпитва много чувства. Носи вина, угризения, скръб, самота, съмнение в себе си и самоомраза. Всичко това са много силни неща, но въпреки това той остава загадка.

Адам Гарсия в сцена от мюзикъла “Бодигард” СНИМКА: ПОЛ КОЛТАС

Става дума за това да откриеш моментите, в които бронята се пропуква и тези емоции излизат наяве, или когато той не успява съвсем да ги контролира. Сценарият е много умно написан, защото има един-два момента, в които той просто се изпуска. Някой споменава нещо, той реагира, а след това отново се овладява.

Затова трябва да изградиш тези моменти достатъчно ясно, за да може публиката да ги види. И двете страни на героя са предизвикателни.

- Във филма химията между Уитни Хюстън и Кевин Костнър е в сърцето на историята. Как изградихте отношенията между вашия Франк и Рейчъл на Сидони Смит?

- Имахме седмица и половина, преди да се присъедини останалата част от актьорския състав. Бяхме само аз, Сидони, режисьорът и Саша, която играе сестрата. Този ранен период на репетиции беше посветен на това да се опознаем, да изградим връзка и доверие помежду си. Имам голям късмет, защото и Сид, и Саша са не само феноменални вокалистки, но и наистина добри актриси.

- Мюзикълът включва не само песни от оригиналния саундтрак, но и някои от другите най-големи хитове на Уитни Хюстън. I Will Always Love You е песен, която публиката обикновено очаква с нетърпение. Как се усеща този момент от сцената? Има ли промяна в атмосферата в театъра, когато прозвучат първите ноти?

- Това е наистина специален момент и не искам да издавам прекалено много, защото той е много тясно свързан с историята. В самата пиеса вече има много емоции, но

когато хората осъзнаят,

че започва тази песен,

се появява

и огромно вълнение

Някои искат да пеят заедно с изпълнителя, а други определено не искат останалите да пеят.

Сидони Смит в сцена от мюзикъла “Бодигард” СНИМКА: ПОЛ КОЛТАС

Доколкото знам, Кевин Костнър е настоявал Уитни да изпее тази песен като кулминация и централен момент във филма, а студиото първоначално не я е искало. Той е смятал, че именно тази песен може да превърне филма в нещо необикновено. И се е оказал прав.

Всъщност песента обобщава отношенията им, защото накрая не знаем какво наистина се случва с тях - дали се разделят и продължават напред, или не. Това е красотата на песента. Тя казва: “Освобождавам те, давам ти свободата ти, но го правя, защото те обичам”. Именно затова остава толкова забележителна.

- Историята на “Бодигард” е на повече от 30 години. Защо връзката между Франк и Рейчъл продължава да вълнува толкова силно съвременната публика?

- Защото любовта никога не се променя. Затова Шекспир все още вълнува, също и гръцката трагедия. Затова “Одисея” е вечен хит - защото всичко се свежда до човешката природа. Помислете за мита за крал Артур и рицарите на Кръглата маса. Ланселот, който е втори по ранг, се влюбва в кралица Гуиневир и се разкъсва между дълга, лоялността и любовта.

Това е и тази история, поне за Франк. Той трябва да се запита: “Да пожертвам ли себе си? Да пожертвам ли тази връзка? Да пожертвам ли нея?”.

Адам Гарсия и Сидони Смит в сцена от мюзикъла “Бодигард” СНИМКА: ПОЛ КОЛТАС

Това е битка. Хората обичат романтични истории, но обичат и конфликтите и усложненията, които любовта носи. В “Бодигард” този конфликт е още по-силен, защото има опасност. Елементът на трилър усилва всичко, което се случва на емоционално ниво.

- Ролята ви на Тони Манеро в “Треска в събота вечер” ви носи първата номинация за наградата “Оливие”. Тогава сте в образ, който публиката свързва с Джон Траволта. Виждате ли паралел между онзи опит и сегашната ви среща с героя на Кевин Костнър?

- Този път бях гледал “Треска в събота вечер”, но на 11 години, което определено е твърде ранна възраст за този филм. Майка ми си мислеше, че това е просто танцов филм, защото аз бях танцьор. Смяташе, че ще е нещо като “Брилянтин”, затова пусна видеокасетата. После започнаха всички ругатни, самоубийството и изнасилването и тя беше ужасена. Извини ми се, но аз го обожавах.

Да влезеш в ролята на Тони Манеро, е малко като някой да поеме ролята на Люк Скайуокър, изигран от Марк Хамил. Към тези герои е прикрепена изключително силна културна памет. Но това, което те спасява като актьор, е

да не се опитваш да имитираш

предишното изпълнение

Важна е историята. Това, което правеше Тони Манеро истински, не беше просто самият Джон Траволта, макар че той е невероятен актьор. Това беше историята на млад мъж, който се чувства напълно изолиран и чието единствено бягство е танцът. Това е силна история. Можеш да поставиш всеки в подобна ситуация. Просто да иска да избяга от малък град, да има мечта, да се бори с бедността и с хора, които постоянно го потискат.

Адам Гарсия в сцена от мюзикъла “Бодигард” СНИМКА: ПОЛ КОЛТАС

Затова историята и пътят на героя винаги са опорните точки. Същото важи за Кевин Костнър и Франк Фармър. Винаги се съсредоточавам върху историята и героя, а не върху имитацията.

- За първата ви среща с българската публика какво бихте искали зрителите да отнесат със себе си, след като видят мюзикъла “Бодигард”?

- Права сте, това ще бъде първият път, когато ще играя пред българска публика. Наистина е интересно да участвам в това турне, защото всяка седмица отиваш в различен град и всяка публика е различна. Например Глазгоу и Единбург са само на около час и половина с влак един от друг, но зрителите бяха напълно различни. В Глазгоу хората бяха готови за шоуто. Аплодираха и се забавляваха почти от вдигането на завесата. Публиката в Единбург просто седеше много тихо.

Точно това е интересното в театъра на живо. Има връзка между изпълнителите и публиката. Трябва да я откриеш и да въвлечеш хората в историята. Има взаимност и именно това обичам в театъра.

Когато отида на театър, искам историята да ме развълнува, може би дори да ме просветли по някакъв начин. Понякога тя връща спомен за самия теб или за нещо от живота ти. Докато гледаш театър, могат да изплуват всякакви емоции.

Когато отида на театър, искам историята да ме развълнува, може би дори да ме просветли по някакъв начин. Понякога тя връща спомен за самия теб или за нещо от живота ти. Докато гледаш театър, могат да изплуват всякакви емоции.

Сидони Смит в сцена от мюзикъла “Бодигард” СНИМКА: ПОЛ КОЛТАС

Потапяш се в историята,

но същевременно се

вглеждаш и в себе си

Това е всичко, което се надявам да се случи с публиката. Да влезе в този балон, да попадне вътре в историята и да я почувства. А това, което един човек усеща, може да е различно от онова, което усеща съпругът или съпругата до него, но важното е да почувства нещо, да си спомни нещо. Това е надеждата ми.

- Като жури в танцовите формати Got to Dance и Dancing with the Stars сте били от другата страна – на този, който оценява. Това промени ли начина, по който приемате критиката към собствената си работа?

- Вероятно би трябвало. Аз съм наистина строг критик към себе си, но всъщност съм много мек съдия към другите. Мисля, че ако хората дават най-доброто от себе си, винаги има нещо в изпълнението им, за което можеш да ги похвалиш, дори то да не е било съвършено. Много съм насърчителен към другите изпълнители. Всъщност, знаете ли какво? Благодаря ви! Най-накрая си научих урока. Осъзнах, че трябва да бъда по-насърчителен и към самия себе си.

- В университета сте изучавали биохимия, но я изоставяте заради театъра. Усещаше ли се това като огромен риск тогава?

- Да, макар че бях стигнал до момент, в който вече ми беше дошло до гуша от ученето. Бях се изчерпал. Обичах университета и се справях добре. Бях ужасен по физика, много добър по биология и много добър по химия. Но просто исках почивка.

Тогава получих възможност да участвам в спектакъл за няколко месеца. Беше степшоу с няколко приятели в малък театър. Отложих университета и казах: “Ще се върна. Просто трябва да отида, да ми мине меракът и ще се върна.” Но това не се случи. Спектакълът стана успешен и отиде в Мелбърн. Играхме там два месеца, а след това обикаляхме Австралия в продължение на година. Бяхме в Аделаида, Бризбейн, Сидни, Пърт. Никога преди не бях ходил на много от тези места.

След това спектакълът беше поканен в Лондон и стана първата австралийска постановка, играна в “Уест Енд”. Изведнъж ме изпратиха със самолет в Лондон. Никога не бях мислил за това да живея там. Пристигнах и се оказа, че в рамките на една квадратна миля има 32 театъра. По дяволите, Маги Смит (много известна английска актриса - б.р.) играеше в театъра до нас. И си помислих: “Ще опитам”. За щастие, си намерих агент, а после и друга работа. Но едва няколко години по-късно, когато майка ми дойде да ме гледа в “Треска в събота вечер”, тя каза: “Знаеш, че вече не правиш нищо друго, нали? Плащат ти, за да излизаш на сцена. Това е кариера”. Тогава наистина го осъзнах: “Вече съм актьор. Това е, което правя”.

Адам Гарсия и Сидони Смит в сцена от мюзикъла “Бодигард” СНИМКА: ПОЛ КОЛТАС

- По принцип поемате ли много рискове?

- Да, но те не ми се струват непременно опасни.

Да обикалям сам

с раница из Украйна

и Източна Европа

не ми изглеждаше като риск. Приемах го като приключение. Имаше опасни моменти, но смятах, че това е част от преживяването. Да се преместя в напълно различна държава, когато бях на 20, също ми се струваше като приключение. Склонен съм да мисля, че винаги намираме нужните решения в движение.

- Бихте ли насърчили децата си да последват вашите стъпки?

- Да, ако искат! Мисля, че дъщерите ми имат такива наклонности. Струва ми се, че едната от тях иска да стане актриса. Има прекрасен глас. Кой знае, може би с навлизането на изкуствения интелект театърът на живо ще бъде единственото, което ще остане! Но наистина бих насърчил децата си да изследват и да опитат каквото пожелаят.

Ако все пак решат да влязат в тази индустрия, поне бих могъл да им помогна да разберат някои от капаните. Моите родители нямаха никаква представа за този бизнес, докато аз бих могъл да дам на децата си насоки от собствен опит.

Адам Гарсия е роден на 1 юни 1973 г. в Сидни, Австралия. Той е актьор, певец и степ танцьор. Следва в Университета на Сидни, но прекъсва образованието си, за да участва в мюзикъла Hot Shoe Shuffle, който го отвежда до лондонския Уест Енд и поставя началото на световната му кариера.

Големият му пробив идва през 1998 г. с ролята на Тони Манеро в оригиналната лондонска постановка "Треска в събота вечер". Това изпълнение му носи първата номинация за най-престижната награда за британските театрални отличия - "Лорънс Оливие", които се връчват ежегодно от Обществото на Лондонския театър. Той записва и своя версия на песента Night Fever на "Би Джийс", която достига № 15 в британската музикална класация.

Сред знаковите му сценични роли са още Фийеро в "Злата вещица" и Бил Калхун в "Целуни ме, Кейт", която му носи втора номинация за наградата "Оливие".

На големия екран е познат от филми като "Грозна като смъртта", "Убийство в Ориент експрес" и "Смърт край Нил". Има и богата телевизионна кариера. Бил е жури в британското Got to Dance и австралийското Dancing with the Stars. Бил е и участник в британското издание на "Маскираният певец".

През 2026 г. влиза в ролята на Франк Фармър в мюзикъла "Бодигард". С постановката Гарсия за първи път излиза пред българска публика - "Бодигард" гостува в зала 1 на НДК в София от 2 до 4 октомври.