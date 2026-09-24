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Над 110 картини на Дора Кънчева - ученичката на Дечко Узунов, подредени за един век от рождението ѝ

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Една от картините, които ще бъдат показани в изложбата

От ранните ѝ пейзажи до почти абстрактната живопис те проследяват богатия ѝ творчески път

Повече от 110 произведения на Дора Кънчева ще бъдат подредени в нова изложба на СБХ, посветена на един век от рождението ѝ.

Кънчева (1926 – 2013) е една от значимите фигури в българското изобразително изкуство от втората половина на ХХ век. Родена е в Стара Загора в семейство, свързано с изкуството. Баща ѝ е художникът Ганю Койчев. Той самият завършва Държавното рисувално училище в ателието на проф. Иван Мърквичка. Дора избира да следва неговия творчески път, като постъпва в Художествената академия в София и учи живопис при проф. Дечко Узунов. От него възприема увереността и свободата да следва собственото си живописно усещане. Силно влияние върху развитието на художествения ѝ стил оказва приятелството ѝ с художничките Славка Денева и Лика Янко.

Пейзажи от Балчик, Мелник, Арбанаси, Пловдив, Созопол, Родопите и стара София, църкви и манастири, стари къщи и улици, дървета, човешки фигури, натюрморти и почти приказни композиции постепенно изграждат един разпознаваем свят на творчеството ѝ. В него реалното и въображаемото често се преплитат, формата се освобождава, а цветът се превръща в основен носител на настроение и смисъл и е може би най-точният път към разбирането за живописта на Дора Кънчева.

Творба на Дора Кънчева
Творба на Дора Кънчева

Изложбата “Дора Кънчева. Тихият говор на цветовете” представя над 110 нейни картини, които тя прави в различни периоди от дългия си творчески път - от ранните ѝ пейзажи и по-ясно изградените композиции до все по-свободната, експресивна и на моменти почти абстрактна живопис.

Творбите в експозицията са от фондовете на СГХГ, Националната галерия, Художествена галерия - Казанлък, Градска художествена галерия - Пловдив. Наред с тях ще бъдат представени и произведения на Кънчева, които са останали десетилетия извън публичното пространство. Значителна част от тях са от частни колекции и досега рядко или за пръв път се показват пред публика.

Откриването на изложбата е на 1 октомври, четвъртък, в 18 часа. (24часа)

Творба на Дора Кънчева

Една от картините, които ще бъдат показани в изложбата
Творба на Дора Кънчева

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