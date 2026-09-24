Серия от камерни концерти разнообразяват репертоара на Софийската опера

И през настъпващия нов творчески сезон Софийската опера и балет продължава традицията наред с големите оперни и балетни спектакли да поднася на публиката и серия от камерни концерти.

След като през последните два сезона почти всички солисти на операта направиха такива изяви, сега е ред на световноизвестния български баритон Кирил Манолов да запознае публиката с творчеството на двама автори, които не се изпълняват често в България. На 24 септември той и пианистката Василена Атанасова ще представят песни на Рихард Щраус и на Любомир Пипков в концерта “Вокални акварели”.

Песните на Щраус, повечето от които са по стихове на Хелман фон Пили, са от три отделни опуса, но почти всички са посветени на природни картини или на душевни състояния и се смятат за едни от най-красивите немскоезични класически песни. В програмата са и някои от най-популярните творби на Любомир Пипков, създадени за нисък мъжки глас в съпровод на пиано. В програмата е включена например “Конници” - една от най-експресивните български балади по стихотворението на Никола Фурнаджиев, както и песни по стихове на Атанас Далчев и др., почти всички писани от ранния Пипков, още докато живее и твори в Париж.

За да подготви българската публика за предстоящата през ноември премиера на “Агрипина” от Хендел, е предвиден бароков концерт на канадския контратенор Никълъс Бърнс на 2 октомври. Той ще изпълнява и контратеноровата партия в кантатата “Кармина Бурана” под диригентството на Даниел Орен, с която предишната вечер се открива тържествено новият сезон.

В програмата на концерта на Бърнс са включени творби на двама автори от 17-и век: Джоун Дауланд и Хенри Пърсел, като интересното е, че съпроводът ще е на оригиналните инструменти – лютня и клавесин.

А на 3 октомври пред българската публика ще се изяви известното италианско трио “Фалдан”, съставено от цигуларката Джузи Адилета, виолончелистката Роберта ди Джакомо и пианиста Федерико Батиста Мелис. В тяхната програма е включена известната като Gypsy trio творба на Хайдн и трио за тези инструменти, написано от Йоханес Брамс.