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Спрете с опитите да се харесате на всички

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Овладейте мислите си; спрете с опитите да се харесате на всички; освободете се от сравненията; правете трудни неща; празнувайте себе си - това са част от осемте стъпки, които са ви нужни, за да изградите и запазите увереността си. Тя е невидимата сила, която обуславя нашите решения, направлява действията ни и дори определя начина ни на живот. За голяма част от хората обаче това изглежда трудно постижимо.

В книгата си “Увереност” (изд. “Хермес”) консултантът по личностно развитие Рокси Нафуси, наричана “кралица на манифестирането”, показва на читателите как да станат най-добрата версия на себе си.

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