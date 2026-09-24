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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23612780 www.24chasa.bg

Коя ще бъде следващата жертва?

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Ния се завръща в Синамън Фолс точно навреме за ежегодния есенен фестивал. Хора от близо и далеч се стичат там, за да дълбаят тикви и похапват печени ябълки. Черешката на тортата е бляскавата коронация на крал и кралица на канелата. Няколко дни преди началото на празника обаче брутално убийство разтърсва градчето из основи. Собственичката на местния ресторант е намерена мъртва, а върху трупа ѝ е оставена бележка: “Коя ще бъде следващата жертва?”.

Криминалният сюжет се разгръща в романа “Мистерия с аромат на канела” от Р. Л. Килмор, публикуван от издателство “Хермес”.

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