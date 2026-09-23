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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23612810 www.24chasa.bg

Натали Трифонова отпразнува първия рожден ден на Арън

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Натали Трифонова отбеляза първия рожден ден на сина си Арън с емоционална публикация в социалните мрежи. Телевизионната водеща сподели видео на спящия си син в полунощ, на което се отброяват секундите до празника му. Към видеото тя поздрави своето момченце и обясни, че го обича повече от всичко. По-късно, вече през деня, щастливата майка показа кадри и от празненството. То беше на тема джунгла, като тортата за Арън е вдъхновена от филма “Цар Лъв”.

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