Знаете ли, че киселото зеле е полезно и за психичното здраве

От хиляди години хората намират начини да ферментират млечни продукти, месо и зеленчуци, за да съхранят и подобрят вкусовите им качества. Въпреки това ферментацията остава един от най-загадъчните методи за приготвяне на храна. В книгата си “Ферментация” (изд. “Хермес”) професорът по генетична епидемиология Тим Спектър изследва различните етапи от процеса, ползите за чревния микробиом, за храносмилателната и имунната система, метаболизма, както и за психичното здраве.

В изданието са включени практични съвети, основни техники и лесни рецепти за ферментация в домашни условия. От любимите на българите кисело зеле и мляко до кимчи, кефир, комбуча, мисо паста и сирене с кашу.

