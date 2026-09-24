“Виена Шонбрун Оркестра” идва у нас с концерти в 6 града

“Виена Шонбрун Оркестра” се връща в България с Коледен златен галаконцерт, който в шест поредни дни ще премине през шест български града. Началото е на 14 декември в зала 1 на НДК, а след това музикантите продължават към Русе, Пловдив, Стара Загора, Варна и Шумен. Концертите са замислени като големи спектакли. Освен оркестъра в тях ще участват солисти и танцьори, а програмата е разделена на две части. Първата ще пренесе публиката в имперска Виена - сред музиката на дворците и големите балове. Втората ще добави коледно настроение и ще превърне вечерта в празничен концерт.