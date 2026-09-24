Може ли пиленцето да лети като щъркел, а костенурката да е бърза като заек

Никой не иска да е такъв, какъвто е! В книгата “Полет с балон” (изд. “Фют”) от поредицата “Приказка от вълшебната ферма” животните не спират да се оплакват. Костенурката иска да е бърза като заек, заекът иска да е лъв, котката иска да е гущер, за да се промъква навсякъде, прасенцето иска да е пингвин, за да не му е студено, а пиленцето иска да лети като щъркел. Благодарение на мъдрото куче Хектор животните от фермата осъзнават колко са уникални и специални и колко много могат да направят, когато са заедно.

Като допълнение книгата е озвучена – щом натиснете бутончетата, се чуват вълшебните звуци!

