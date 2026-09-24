Забавни задачи учат децата да спестяват

Какво са парите? Откъде идват? Как да ги използваме умно? Новата книга “Първи знания за финансите” (изд. “Фют”) въвежда децата в света на парите по интересен и достъпен начин – с истории, кратки обяснения, забавни задачи. Учи децата как да спестяват, да планират, да различават нужди от желания и да вземат умни решения. С всяка глава от тази книга те ще откриват по една малка тайна – как се печелят пари, как се пазят, как се използват с грижа.

На финала за читателите е предвидена заслужена награда: сертификат за “Финансов малък герой”!

