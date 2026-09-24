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Старогръцките легенди с класически илюстрации

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“Старогръцки легенди и митове” е четвърта част от поредицата “Златни митове” на издателство “Миранда” с илюстрациите на класически италиански художници. Преди нея са излезли “Илиада”, “Одисея” и “Легендата за Робин Худ”. Ще научите как е сътворен светът, кои са Прометей, Пандора, Орфей, Антигона, как е започнала Троянската война. Адаптираният за млади читатели текст е в превод на Толя Радева и с красивите илюстрации на Либико Марайа. Историите са подходящи за деца над 7 години. Повече за книгите може да научите на сайта на издателството – www.miranda.bg.

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