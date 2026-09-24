Кучето Киара от “Оборище” като Хачико - снимат филм за нея и събират пари за барелеф

15 години живее пред тотопункта на улица “Шейново”

Историята на Киара - кучето на квартал “Оборище” в София, ще оживее на голям екран подобно на японския Хачико.

В продължение на 15 години живее на тротоара на ул. “Шейново” на ъгъла с ул. “Сан Стефано” и става известна като кучето, което “продава и пази вестници”. Нейното всекидневие преминава неотлъчно до сергията за печатни издания и местния тотопункт.

Макар да е бездомна, Киара има по-голям дом от много други кучета – сърцата на хората от квартала. Собствениците на околните магазинчета, минувачите и местните жители се грижат всеотдайно за нея, хранят я и я лекуваха, когато здравето ѝ започна да отслабва.

Така подобно на Хачико тя се превръща в истински символ на вярност, градска легенда и любимка на хиляди софиянци. Вълнуващата история на японското куче също е доказателство за безграничната връзка между човека и животните. Хачико с години ходи на гарата всеки ден, за да чака своя стопанин да се прибере. Още приживе на кучето е издигната бронзова статуя на гарата, а години по-късно са създадени филми и книги. В една от най-популярните ленти - “Хачико: историята на едно куче”, в ролята на стопанина му е Ричард Гиър.

Кучето Киара от години живее на тротоара на ул. “Шейново”. СНИМКА: ФЕЙСБУК ГРУПАТА “ЗА ОБОРИЩЕ”

“Киара е толкова възрастна, че нито може да ги види, нито да ги чуе. Но усеща всичко. Усеща всяко помилване, всяко почесване зад ухото, всеки човешки дъх близо до нея. И надига глава с благодарност. Киара е бездомно куче. Тя няма покрив над главата си. Но има любов. Има грижа и нежност. И какво всъщност е домът, ако не точно това”, пишат във фейсбук преди години хора, които обичат кучето.

През юли миналата година на преклонна възраст - около 18-20 години, Киара напуска този свят. Но остава като пример за това как едно животно може да обедини цяла общност и да изпълни градската среда с доброта.

Затова и сега жителите на квартала се обединяват да снимат филм за нея. Освен това искат да поставят и барелеф с образа ѝ върху стената, до която е нейният “дом”.

