Дъновисти правиха паневритмия на връх Ком

Последователки на Петър Дънов, търсещи хармония, правиха паневритмия на връх Ком с височина 2016 метра в Стара планина.

В танца пред изгрева на слънцето се включиха 21 жени и петима мъже от Монтана, Плевен, София и Враца. По традиция обучението става от 22 март до 22 септември като предпочитанията са да се научават движенията сред природата.

Те се играят сутрин и често са наричани кръгов танц, тъй като обединяват в себе си музика, поезия, движение и мисъл в хармонично цяло.



„Това, което ме привлича лично мен е балансът на изкуството да се завихри енергията на природата и хората да допринесат за доброто на човечеството". каза Тодор Луканов, който е инструктор по бойни изкуства. Той цени българската традиция в тази иначе елементарна гимнастика, съчетана с музика и духовна светлина.

Паневритмията се състои от три дяла. Първият съдържа 28-упражнения, вторият се нарича "Слънчеви лъчи", а третият – "Пентаграм".

Запознатите с духовната наука разглеждат паневритмията като духовна практика, повлияваща благотворно физическото и духовното здраве чрез създаване на пълноценна връзка между силите на духа, душата и тялото на човека. При практикуването на паневритмия човек черпи от живите енергии на природата и влиза в синхрон с природния ритъм.

паневритмията съдържа дълбока философия – в нея чрез движение и музика са изразени ключови моменти от психическото и духовното развитие на човека. Тази практика е средство за самоусъвършенстване, разширение на съзнанието и придобиване на добродетели.

Паневритмичните упражнения са в хармония с творческия космичен ритъм, който гради и организира цялата природа и затова имат мощно въздействие. Те дават възможност на човека да провежда балансирано земните и небесни енергии и да постига хармония в себе си и с околния свят.

Мястото на връх Ком е емблематично, тъй като Петър Дънов е поесещавал този край.