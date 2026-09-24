Наследниците на Доли Партън обвиняват племенника ѝ, че иска да унищожи наследството ѝ

Представители на наследството на Доли Партън обвиниха племенника на иконата на кънтри музиката, Брайън Сийвър, че е заплашвал с насилие и че иска да унищожи наследството и бизнес империята на леля си, съобщава Асошиейтед прес. Те са подали жалба в съда, като искат от съдия да забрани на Сийвър достъп до служителите и бизнес дейностите.

Съдебните документи, подадени в Нашвил, са първите признаци на раздор във внимателно управлявания процес по наследяване на една от най-обичаните личности в музиката и извън нея.

Брайън Сийвър, който притежава компания, осигурявала охраната на Партън, и беше лично избран от звездата да обяви смъртта ѝ от рак миналия месец, не отговори веднага на запитване от Асошиейтед прес.

В молбата за временна ограничителна заповед, подадена от She’s Alive – юридическото лице, което управлява и защитава професионалното имущество и бизнеса на Партън, както и в други съдебни документи, се твърди, че Сийвър е изпращал все по-заплашителни съобщения през последните няколко седмици. She’s Alive се ръководи от Дани Нозел, дългогодишният мениджър на Партън.

Миналата седмица She’s Alive прекрати договора със Сийвър и Squadron Augmented Protection Services, като посочи, че „тероризиращото му поведение е направило по-нататъшното им ангажиране неприемливо“, сочат съдебните документи.

Те представят поредица от текстови съобщения и имейли, за които She’s Alive твърди, че са били изпратени от Сийвър, като те започват точно преди смъртта на Партън. Съобщенията започват със заплахи да унищожи марката, а след смъртта ѝ описват как Сийвър се наслаждава на новопридобитата си слава и нарича себе си „международен търговец на оръжие“, съобщава БТА.

В едно съобщение, написано на 1 септември и включено в съдебните документи, той казва: „Ще създам подкаст, посветен на разрушаването на партньорствата на Доли с марките и разкриването на нарушенията, които тези хора са извършили спрямо нас. Ще бъде страхотно. Или, по дяволите, платете ми".

Според жалбата Сийвър също така твърди, че е работил за частни военни подизпълнители в чужбина по време на войната в Ирак и е използвал този опит като част от тези заплахи, отбелязва Асошиейтед прес.

Според съдебните документи съобщенията са довели до напускането на адвоката по доверителните фондове и имуществото на Партън, както и до оставката на служители на She’s Alive. В документите се посочва, че компанията е била принудена да наеме частна охрана за своите служители, включително и в домовете им.

Ограничителната заповед има за цел да попречи на Сийвър да разговаря със служители, адвокати и бизнес партньори на She’s Alive или да се намира на разстояние по-малко от 305 метра от тях. Тя също така има за цел да го възпрепятства да се намесва в бизнес отношенията на компанията.

Партън е написала стотици песни, включително класики като Jolene, Coat of Many Colors и I Will Always Love You, които са реализирали общо над 100 милиона продажби по целия свят и над 1 милиард онлайн стрийминга, припомня Асошиейтед прес.