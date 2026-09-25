Как спортът превърна гърдите на Сидни Суини в социален феномен

Сидни Суини е навсякъде в наши дни, включително и в спорта. Наскоро тя позира практически гола в реклама на борса за залози и за пореден път привлече вниманието по целия свят.

Докато някои я критикуват за сексуализирането на образа и се отписват от нейния инстаграм, други както обикновено се фокусират върху външния вид. Самата Суини напомня на недоволните, че и Серена Уилямс, и Меган Рапино са позирали голи за корици на списания, докато тя предава послание: моето тяло е моят бизнес.

Това не е първият път, когато Суини предизвиква разгорещен етичен дебат за това

дали е добре попзвезда и актриса да се превърне в знаменитост най-вече заради външния си вид

Този водовъртеж се отразява на всички: на нейните фенове мъже, които неизменно споделят гифчета от прочутата сцена в "Еуфория" в секцията за коментари на новинарски статии за нея, и на самата Суини, която ту става обект на защита срещу обективизация, ту се възползва от славата си, като флиртува с темата.

Как се случи така, че актриса, чийто външен вид едновременно предизвиква толкова много възхищение и дискусии, стана толкова разпространена социалните мрежи? И особено една специфична черта – гърдите . А какво мисли самата Суини за тази вълна от тагове, мемета и послания?

Суини носи сутиен размер 5 (или DD/Е) още преди колежа и филмовата си кариера – тогава тя се чувства като неудачница и дори обмисля намаляване на бюста. Гърдите вече създават психологически проблеми до шести клас. Тя не може да си намери удобно бельо, срамува се в училищната съблекалня и се отдръпва от всички, умишлено се криейки в дрехи с големи размери: "Имах гърди по-рано от другите момичета. Това ме караше да се чувствам като аутсайдер."

В гимназията Суини дори обмисля намаляване на бюста за 18-ия си рожден ден, но изоставя идеята и постепенно започва да приема себе си. "Майка ми каза: "Не го прави. Ще съжаляваш в колежа." И толкова се радвам, че не го направих. Обичам ги. Те са най-добрите ми приятелки. Тялото на всеки е красиво. Когато си уверена и щастлива, хората наистина го виждат", разказва по-късно актрисата.

След като става звезда с успеха на сериала "Еуфория" и се

утвърждава

като новия секссимвол на Холивуд,

Суини признава (дори потвърждава това на детектора на лъжата в интервю за Vanity Fair), че големите гърди са естествени и че никога не си е правила пластична операция. Просто защото няма нужда от нея: "Едва когато изиграх Каси в "Еуфория", осъзнах, че увереността е сила. Трябва да прегърнем телата си и да се чувстваме наистина добре в собствената си кожа."

Когато кани семейството си на премиерата на "Еуфория", тя не ги предупреждава, че е заснела голи сцени. Те не се притесняват, когато виждат кадрите, а баба вдига палец нагоре: "Всички седяхме един до друг пред гигантски екран. Но какво можеше да се направи? Просто не бях се замислила. Бях толкова щастлива. Казаха, че имам най-хубавите гърди в Холивуд!".

Суини поръчва специални корсети за себе си на снимачната площадка и стартира марка бельо.

Това приемане не пощадява Суини от трудности на снимачната площадка. Чисто технически. Костюмите са особено предизвикателни: дрехите трябва не само да съответстват на героинята, но и да стоят добре, докато се движи. Несъзнателно Суини създава поле за творчество за дизайнерите на костюми.

В "Прислужницата" гърдите на Суини са умишлено овързани с бинтове под костюма, а за бялата сватбена рокля бил изработен корсет по поръчка, който максимално сплескал гърдите . Във филма "Всеки освен теб" има проблем с банския, който непрекъснато се повдига.

За биографичната драма "Кристи" за боксьорката Кристи Мартин Сидни качва 12,7 килограма и тренира усилено (а тя има опит в бойните изкуства), за да се вживее в ролята. Тогава обаче гърдите стават още по-големи: "Тялото ми се промени. Не можех да се побера в нито една от дрехите си. Гърдите ми станаха по-големи, дупето ми беше абсолютно огромно. Беше лудост, но се чувствах невероятно силна."

В ежедневието стартирането на собствена марка SYRN помага с въпроса за комфорта и удобството при бельото – за да не изпитват други момичета същите проблеми, които тя изпитва. Вдъхновението за създаването идва от детска история, когато Сидни купува първия си сутиен с банели в шести клас: "Беше копринен – и беше единственият сутиен, в който се чувствах комфортно. Буквално го носех, докато не се разпадна. Занесох го в офиса на SYRN и казах: "Ето колко много означаваше този сутиен за мен." Той е с мен през целия ми живот." Искам да създавам сутиени, които са трайни. Винаги съм си казвала: "О, този тоалет не ми става. Няма необходимата опора. Презрамките се забиват в раменете ми, сутиените трият или се повдигат." Създадох специална страница в Pinterest с хиляди вдъхновяващи снимки и си помислих: "Наистина трябва да направя това". И се вдъхнових."

Вярно е, че Суини дори получава критики за това: "Това е моят начин да си върна контрола над тялото и историята си и да използвам това, за да вдъхновявам други жени. Хората ще кажат: "О, тя прави това за мъжете." Но аз отговарям: "Какво е по-женствено от това да притежаваш тялото си и да го правиш за себе си?". Искам това да е техен избор – изборът кой ще носи дрехите – независимо дали е за тях самите, за някой друг или за обектива на камерата. Тялото ми не ме определя."

След като се появи гола в скандалната реклама на борса за спортни залози, където Суини покрива гърдите си само със спортни атрибути, главно топки, и коса, тя попада в заглавията (дори в спортните) и

отвори още един токсичен водовъртеж,

включително от критики на спортистки.

За самата Суини, разбира се, това не е нищо ново: "Що се отнася до снимки на червения килим, пишат неща като "Суини показа гърдите си" или "Суини в скандална рокля". И си мисля: "Нося абсолютно същата рокля, която всяко друго момиче би носило! Просто имам гърди." И ако някой друг носеше тази рокля, всички щяха да кажат: "О, колко елегантна и грациозна". Фактът, че имам гърди, не променя нищо... Разбирам. Това е вашето заглавие. И това няма да се промени, защото тогава няма да има никакви кликвания."