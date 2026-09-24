„Старогръцки легенди и митове“ е четвърта част от поредицата „Златни митове“ на издателство „Миранда“ с илюстрациите на класически италиански художници. Преди нея са излезли „Илиада“, „Одисея“ и „Легендата за Робин Худ“. В книгата са събрани митове и легенди, които формират основата на класическата литература и са вдъхновили стотици произведения на изкуството. Ще научите как е сътворен светът, кои са Прометей, Пандора, Орфей, Антигона, как е започнала Троянската война и още много други.

Адаптираният за млади читатели текст в превод на Толя Радева и красивите илюстрации на Либико Марайа ще потопят читателя в свят на богове и герои, на славни битки и силни страсти. Историите са подходящи за деца на 7+ години. Повече за книгите можете да научите тук – www.miranda.bg