В своя юбилеен Сезон #20 Bedroom залага на изчистена концепция – фокусът пада изцяло върху музиката и преживяването. Затова на новата локация на клуба всяка седмица гостуват артисти от световните сцени и фестивали, а селекцията им затвърждава статута на Bedroom като „Клуб на годината“.

На 26 септември зад пулта застава Voodoochild от Гърция. Истинското му име е Софоклис Петридис. Това, което го прави различен, е, че той не е просто DJ, който миксира чужди тракове, а завършен музикант и композитор. Когато един артист създава музика от нулата, той усеща публиката по друг начин и успява да адаптира сета си в реално време. Вместо да следва предварително подготвени плейлисти, той интуитивно чете енергията на дансинга и я превръща в музика. Резултатът е сет, който не разчита на случайни хитове, а на прецизно изградена динамика – точно това, което една съботна вечер изисква.

Ден по-рано, на 25 септември, в клуба ще гостува Jaffar. Като артист, който отлично познава публиката и стандартите на Bedroom, той има пълната свобода зад пулта тази вечер. В сетовете си той най-често преплита стилове като Tech House, Afro House и Deep House. Селекцията му се отличава с плътни бас линии и вокали, които поддържат постоянна динамика на дансинга.

Bedroom Club отдавна не е просто дестинация, а културен феномен в нощния живот, който съществува отвъд рамки, стереотипи и очаквания и продължава да бъде общност и място, в което музиката събира хората отново и отново.