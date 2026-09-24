Лотар Матеус има нова любима - този път е с 38 г. по-млада

Германската футболна легенда и бивш селекционер на националния отбор на България Лотар Матеус заведе най-новото си гадже на провеждащия се в момента традиционен бирен фестивал "Октоберфест" в Мюнхен.

65-годишният носител на "Златната топка" за 1990 г. в момента излиза с Тереза Зомер, която не само е с 38 години по-млада от него, но и е по-млада от двете му дъщери Алиса и Виола - родени през 1986 и 1988 г. Световният шампион от Мондиал '90 има и двама по-малки синове, родени през 1992 и 2014 г.

Лотар Матеус има пет брака, но е категоричен, че няма намерение да се жени за шести път. 27-годишната Зомер работи като модел в Мюнхен. Тя е завършила английските висши учебни заведения "Кингс Колидж Лондон" и "Дърам Юнивърсити". Тереза Зомер. Снимка: Инстаграм

Матеус беше начело на българския национален отбор в периода 2010-11 г. За девет мача той записа три победи, две равенства и четири загуби.

За Лотар събитието на Терезиенвизе си е истинска традиция, тъй като той игра в "Байерн" първо между 1984 - 1988 година, а след това и от 1992 до 2000 г. Футболистите на мюнхенския гранд всяка есен получават специален почивен ден, за да отидат на бирения фестивал, още повече че една от марките е спонсор на клуба.

За първи път "Октоберфест" се провежда на 12 октомври 1810 г. в чест на сватбата на принц Лудвиг Баварски и принцеса Терезия, на чието име е наречена ливадата, която тогава е била извън крепостните стени. Заради сватбата бирата е била безплатна за всички. Традиционно халбите са по един литър, което на немски се казва "мас".