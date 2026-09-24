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Билетите свършиха - БНТ обяви втора дата за премиерата на “Под прикритие” в зала 1

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Мариан Вълев и Кирил Ефремов снимат шести сезон на сериала. СНИМКА: ФЕЙСБУК

След като само за 48 часа бяха разпродадени всички билети за премиерната прожекция на новия сезон на "Под прикритие" в зала 1 на НДК, от БНТ обявиха втора дата. Тя ще е на 6 октомври, вторник, в 20 часа - само ден след първата.

Дълго чаканата премиера на шести сезон няма да е само на големия екран. 10 години след последния епизод най-гледаната криминална поредица се завръща и в ефира на БНТ 1 на 10 октомври от 22 ч. В нея ще се завърнат някои от най-любимите герои, но ще има и много нови персонажи.

Мариан Вълев и Кирил Ефремов снимат шести сезон на сериала. СНИМКА: ФЕЙСБУК

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