Софийският Вагнеров фестивал номиниран за оперните оскари

Софийският Вагнеров фестивал е номиниран в категорията “Оперни фестивали” на Международните оперни награди (International Opera Awards), известни в цял свят като “Оперните оскари”. Съобщението с номинациите бе качено вчера на сайта на виенския Музикален театър “Ан дер Вин”, където на 21 ноември ще се състои церемонията.

Оперните оскари имат по принцип около 20 категории, като досега е имало само едно българско име - през 2019 г. Соня Йончева получи наградата на публиката в категорията “Най-добра певица”, а през 2016 г. бе само номинирана.

В категорията “Оперни фестивали” обаче няма зрителски вот - там наградата се определя от специализирано жури. Освен Вагнеровия фестивал в София са номинирани още пет фестивала, като един от тях вече е получавал наградата в тази категория. Това е фестивалът в Брегенц, Австрия, който се провежда без прекъсване от 1946 година върху уникална плаваща сцена във водите на езерото Бодензее.

Софийският Вагнеров фестивал съществува от 2012 г. и се провежда всяко лято, като през последните години освен пълното завъртане на целия цикъл “Пръстенът на нибелунга” се прави и по една премиера на Вагнерова опера. През лятото на 2027 г. идва редът на “Нюрнбергските майстори певци”.

Номинацията на софийския фестивал е вторият случай фестивал от Източна Европа изобщо да бъде забелязан. Досега това се е случвало само на фестивала, посветен на Сметана в чешкия град Острава, който е бил номиниран в тази категория през 2024 г.