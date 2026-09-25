Макрон към Юлия Кръстева: Превърнахте превода в житейско изкуство

Президентът връчи на българската интелектуалка едно от най-големите отличия на френската държава за заслуги

Вие преведохте думите, които вече живееха във вас, превърнахте ги в творби и помогнахте на толкова много други хора да открият своите. Чрез писането, четенето и размисъла вие превърнахте превода в житейско изкуство. С тези думи френският президент Еманюел Макрон се обърна към българския философ и семиотик Юлия Кръстева, когато ѝ връчи една от най-големите награди на страната си. Тя бе удостоена с “Голям кръст на Националния орден за заслуги” за дългогодишния си принос към интелектуалния и културния живот на Франция и света.

“Цялото ви творчество е въпрос на преместване, уникалност, странност. Странност, която се дължи и на чувството, че сте едновременно французойка, българка и европейка. Вие сте от онези хора, които мислят за Европа чрез езика, убедени, че писането и творчеството могат да се поставят в служба именно на това, което ни обединява”, каза още Макрон за интелектуалката. Отличието ѝ е присъдено още миналия декември, но церемонията по връчването му бе на 14 септември.

Юлия Кръстева е родена през 1941 г. в Сливен. Учи литература в Софийския университет и още тогава проявява интерес към френския език и култура. 24-годишна заминава за Франция със стипендия “Шарл дьо Гол” и става част от интелектуалните среди около списание Tel Quel и писателя и философ Филип Солерс, с когото по-късно сключват брак.

През годините Кръстева се утвърждава като лингвист, философ, психоаналитик, писател и литературен критик.

Това е поредното високо признание за Юлия Кръстева, която през ноември 2021 г. беше повишена до Велик офицер на Почетния легион. Тогава президентът Макрон я нарече “гражданка на Републиката на буквите”.

