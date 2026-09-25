Жената, обвинила Джей Зи в изнасилване, призна, че е излъгала

Жената, която обвини рапъра Джей Зи, че я е изнасилил, когато е била на 13 години, призна, че е излъгала.

През 2024 г. жената, чието име не се споменава, подаде жалба, че е била дрогирана и изнасилена от Джей Зи и Пи Диди на парти след наградите MTV през 2000 г., съобщи Би Би Си.

Още тогава двамата отрекоха обвиненията, а през миналата година жената оттегли жалбата си. След това рапърът Джей Зи заведе дело срещу нея и адвокатите ѝ.

В изявление, публикувано в четвъртък, тя заявява:

"Шон Картър "Джей Зи" никога не ме е изнасилвал. Никога не съм се срещала и не съм говорила с господин Картър. Господин Картър никога не се е държал неподходящо с мен".

Жената, известна в съдебните документи като Джейн Доу, казва в изявлението си още:

"Твърденията ми, че г-н Картър и г-н Комбс са ме изнасилили, докато трета известна личност е гледала, са неверни. Няма истина в нито едно от обвиненията ми към г-н Картър. Наясно съм, че фалшивите ми обвинения са причинили на г-н Картър болка, страдание и щета, която никога не може да бъде напълно поправена",

Рапърът Джей Зи отрече многократно обвиненията, а когато през миналата година жената оттегли жалбата си, той заяви, че травмата, която е нанесена на децата и съпругата му Бионсе, не може да бъде забравена.

Въпросната жена отрича да е взимала пари, за да оттегли твърденията си.

Рапърът все още води дела срещу бившите адвокати на жената, начело с Тони Бъзби.

В изявление пред списание „Rolling Stone", което първо съобщи за новата декларация на Джейн Доу, Бъзби заяви, че не я е виждал.

Той каза:

„Имаме няколко адвокати (поне четирима), които са работили с г-жа Доу много преди тя да се срещне с мен. Тя е разказала точно същата история на всеки един от тях. Ако по някаква причина сега тя твърди, че ни е излъгала нас и съда, това е нова информация."

Когато Картър заведе дело срещу жената и адвокатите ѝ през февруари 2025 г., Бъзби заяви тогава, че хора на Картър „непрекъснато са тормозили, заплашвали и разпитвали тази бедна жена в продължение на седмици, опитвайки се да я сплашат и да я накарат да се отрече от историята си".

В новата си декларация жената твърди: „Никога не съм получавала никакви заплахи от г-н Картър или от някой, действащ от негово име."

Описвайки събитията, довели до нейното твърдение, жената разказа, че през септември или октомври 2024 г. е видяла обява във Фейсбук, в която се търсели хора, които са били насилени сексуално от Комбс. „Обявата събуди спомени за изнасилването ми, когато бях на 13 години", каза тя.

Тя е била потърсена от адвокатска кантора, но не й е бил предоставен проект на исковата молба, съдържащ нейните твърдения, и тя не я е одобрила, преди тя да бъде подадена през октомври 2024 г., каза тя.

Тя също така заяви, че Бъзби и други адвокати, действащи от нейно име, са я подали „без да проведат каквото и да е независимо разследване, проверка на миналото или надлежна проверка, и без да получат каквото и да е потвърждение на твърденията".

Тя заяви: „В жалбата от октомври се твърди, че г-н Картър и г-н Комбс са ме изнасилили, когато бях непълнолетна, докато неизвестна знаменитост е наблюдавала. Както беше посочено по-горе, тези твърдения са неверни."

Бъзби представлява и много други лица, които са отправили обвинения срещу Комбс.

През юли 2025 г. Комбс беше осъден от наказателен съд по обвинения, свързани с проституция, в които бяха замесени двете му бивши приятелки, и в момента излежава четиригодишна присъда.