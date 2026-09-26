Бабата на най-касовия актьор в историята решила, че е изпуснала сватбата му, излъгана от фалшиви снимки

Том Холанд превзе кината с 2 филма това лято и се ожени за колежката си Зендая

Нов цар се възкачи на трона в Итака - и в летния филмов сезон тази година. Том Холанд, който покори кината през последните месеци с “Одисея” и “Спайдър-Мен: Нов ден”, преживява най-запомнящата се година в личен и професионален план.

Само преди дни стана ясно, че благодарение на успеха на “Одисея”, където играе сина на Одисей Телемах, и на новия Спайдър-Мен англичанинът стана най-касовият актьор на всички времена, и то само на 30 г. Филмите с негово участие са събрали общо над $ 15,5 млрд. в световен мащаб. Така той изпревари за първата позиция своите колежки от “Марвел” Скарлет Йохансон и Зоуи Салдана, пише списание “Пийпъл”.

Последният филм за Спайдър-Мен може да е важен за кариерата на Холанд, но за сърцето му най-значима е първата част от поредицата. По време на снимките на “Спайдър-Мен: Завръщане у дома” през 2016 г. той се запознава с бъдещата си жена Зендая, която в лентата е гаджето на Питър Паркър. Двамата бързо стават близки, а през следващите години неведнъж говорят за доброто си приятелство, като избягват да коментират слуховете за романтична връзка. Това се променя през 2021 г., когато папараци ги заснемат да се целуват в кола в Лос Анджелис, потвърждавайки, че са двойка. Оттогава двамата продължават да пазят отношенията си далеч от публичното пространство, но от време на време разкриват по нещо за връзката си. През 2025 г. Зендая се появи на червения килим на “Златен глобус” с пръстен на безименния си пръст, но не коментира дали двамата са сгодени. Холанд обаче постепенно променя начина, по който говори за Зендая. През 2022 г. я нарича своя приятелка, миналата година - годеница, а от тази заговори за нея като за своя съпруга.

Сватбата на Том Холанд и Зендая обаче

остава обвита в пълна мистерия

Малко преди премиерата на “Спайдър-Мен: Нов ден” Холанд разказва, че дори баба му се е заблудила от разпространяваните в интернет снимки, генерирани с изкуствен интелект. Тя повярвала, че наистина е имало сватба, на която не е била поканена. Когато го питат дали е трябвало да обяснява на други членове на семейството, че снимките са фалшиви, Холанд отговаря: “Не, защото всички бяха там”. Така актьорът потвърждава, че са се оженили в началото на 2026 г., а на 4 август са отпразнували брака си с близки и приятели в имението Beaverbrook в Съри. Двойката е наела целия комплекс, а гостите и служителите не са могли да използват телефоните си, за да бъде запазено уединението им. До момента няма официални снимки от сватбата.

“За тях беше изключително важно всичко да остане в тайна. Те пазят много личния си живот и наистина искаха да се насладят на това без никакво външно внимание. Те са толкова щастливи от това как се развиха нещата. Успяха да направят сватба, а след това и по-голямо тържество с всички, които обичат. Наистина не биха могли да бъдат по-щастливи”, сподели източник, близък до младоженците.

Зад успехите на Холанд обаче стои и лична битка, за която той говори открито. След като прекалявал с алкохола често по време на коледните празници през 2021 г., актьорът решил да участва в “Сухия януари” - предизвикателство за месец без алкохол. Идеята му първоначално не е да спира да пие завинаги, а просто да си докаже, че няма проблем с чашката. Още в първите седмици установява, че мисли постоянно за това кога ще може да изпие следващото си питие. “Всичко, за което можех да мисля, беше да пия. Наистина ме изплаши”, разказва Холанд.

Това го кара да продължи с въздържанието и през следващите месеци, макар че се оказва по-трудно, отколкото е очаквал. Холанд споделя, че във Великобритания социалният живот до голяма степен е свързан с алкохола. “Чувствах се така, сякаш не мога да общувам с хората. Сякаш не мога да изляза на вечеря. Наистина, наистина ми беше много трудно. Просто се запитах: защо? Защо съм роб на тази напитка? Защо съм толкова обсебен от идеята да я пия?”, споделя екранният Питър Паркър.

Въпреки нелеката битка със спиртните напитки актьорът успява да отпразнува 26-ия си рожден ден през 2022 г. с 5 месеца трезвеност. По собствените му думи започва да спи по-добре, чувства се по-здрав и по-спокоен и по-лесно се справя с проблемите на снимачната площадка.

3 г. по-късно човекът, който спира алкохола, решава да прави безалкохолна бира. Холанд търси напитка, която да му даде усещането, че пие бира, без да нарушава решението си да остане трезвен. Първоначално пуска три вида безалкохолна бира, а през 2026 г. към тях е добавена и такава с лимонада (шанди). Интересното е, че зад новата серия стои лична история. Холанд разказва, че я е създал за Зендая, защото тя не обича бира, докато той самият винаги е харесвал шанди.

“Зендая не пие алкохол

Тя абсолютно мрази бирата и следователно не харесва напитките, които предлагаме. Идеята зад шанди беше да създадем нещо автентично, на което Зендая да може да се наслади”, признава Холанд. Бизнесът междувременно се разраства. Само през първата си година на пазара бирата му достига почти 10 млн. долара от продажби. Компанията прогнозира, че приходите ще се удвоят тази година.

Пътят към славата за британеца обаче започва много по-рано и по съвсем различен начин - с танци и със сцената на театъра “Уест Енд” в Лондон. Том Холанд е роден на 1 юни 1996 г. в Лондон в артистично семейство на фотографка и комедиант. Той е най-големият от четирима братя. Като дете учи в римокатолическо училище, но страстта му към танца го отвежда под светлината на прожекторите. Като малък посещава уроци по хип-хоп. През 2006 г. хореограф забелязва таланта му и го кани на прослушване за роля в театралната постановка “Били Елиът: Мюзикълът”. Холанд прекарва следващите 2 г. в уроци по балет, преди да получи поддържаща роля в мюзикъла в “Уест Енд” през 2008 г. Актьорът по-късно разказва, че в началото дори не можел да танцува и че в училището за момчета, което посещавал, балетът определено не бил “готин”. “Имаше моменти, в които ме тормозеха заради танците и други подобни неща, но никой не можеше да ме удари достатъчно силно, за да ме спре да го правя”, казва той.

През 2012 г. Холанд прави своя екранен дебют във филма “Невъзможното” и печели похвали от критиците за ролята си, като през същата година започва да посещава BRIT School - водещо училище за сценични и творчески изкуства в Кройдън. Сред другите известни възпитаници са Адел и Ейми Уайнхаус.

През следващите години британецът има поддържащи роли в редица филми, като “Как живея сега” (2013), “В сърцето на морето” (2015) и др.

През 2015 настъпва и големият пробив в кариерата му. “Сони Пикчърс” и “Марвел Студиос” го обявявят за следващия Питър Паркър. Дебютът му в ролята на Спайдър-Мен е в поддържаща роля във филма “Капитан Америка: Гражданска война”. На следващата година за първи път изиграва главната роля на комиксовия герой. Още след появата на лентата критици го хвалят.

Феновете на Том Холанд от години забелязват любопитни съвпадения между неща, които той е казвал, че иска в интервюта, и това, което по-късно се случва в живота му. Сред тях са мечтата му да изиграе Спайдър-мен и старо изказване, в което посочва Зендая сред знаменитостите, които харесва години преди двамата да станат двойка. Така в социалните мрежи започват да говорят за неговата практика да предизвиква успеха си, който му донесе титлата най-касов актьор в историята на киното това лято.