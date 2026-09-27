Банкер от Женева, избрал на 52 г. живописта пред милионерите, показа свои картини в София

Роден в Португалия, живял в Швейцария, Мишел Залцман зарязва финансите, за да рисува истории от личния си свят

След десетилетия в света на частното банкиране, борсовите сривове и милионите един финансист прави пълен завой, за да се посвети на живописта. Роден в Португалия, израснал и работил в Швейцария, преди седмица Мишел Залцман показа за първи път картините си и в България, а днес вече е в Будапеща, където от няколко години живее със семейството си.

“Аз съм протестант от Женева - това са банкери, които ходят на работа с велосипеди, крият парите си и се чувстват виновни, ако кажат, че са щастливи”, казва шеговито Залцман пред “24 часа”. Само преди дни той подреди своя изложба в центъра на българската столица.

“Познавам София много добре, обичам страната ви, както и Будапеща, където живея. Това са държави, в които все още има силно семейство - нещо, което вече не е така на Запад. Невероятно е, че повечето хора тук, както и в Будапеща, се оплакват от всичко. Не мисля, че осъзнавате какви късметлии сте. Аз, като чужденец, идващ отвън, имам различна гледна точка от вашата, но все пак мисля, че живеете в прекрасна страна”, казва с усмивка художникът.

Всъщност той от години идва у нас, защото неговият племенник Рафаел е женен за българка. Съпруг е на Нина - по-малката дъщеря на бившия ни първи дипломат Надежда Нейнски. Нина и Рафаел са семейство от 2022 г.

Мишел Залцман е роден в Лисабон през 1971 г. Принуден е да напусне страната си заедно със семейството си заради избухналата революция там, когато е само на 4 г. Установяват се в Женева, където баща му получава престижната позиция на музикален директор във фондацията “Гулбенкян”. Залцман завършва средно образование с профил “Изобразително изкуство” в женевския Колеж дьо Сосюр през 1991 г., но

сам осъзнава,

че с картини

няма да може да

издържа семейство

Затова се ориентира към банковия сектор. Става инвестиционен брокер и работи в частното банкиране и институционалните финанси. През следващите десетилетия рисува само спорадично, преди да направи съдбоносния завой на 52-годишна възраст.

“Бях във финансовия свят, в частното банкиране, и се налагаше да обслужвам изключително богати хора. Сблъсках се с много кризи”, разказва Залцман. Той преминава през големи трусове - интернет балона от 2000 г., тоест икономическия срив от периода 1997 - 2000 г., при който борсовите цени на интернет компаниите се изкачват до нереални висоти, след което се сриват, ипотечната криза от 2008 г., краха на американската инвестиционна банка “Леман Брадърс” и срива на Фортис банк, за която самият той работи. След всичко това се ориентира към филантропията. “Винаги съм съветвал моите клиенти да дават достатъчно пари на децата си, за да оцелеят, но не и да им дават прекалено много... Помагайте на хората, които наистина се нуждаят”, казва Залцман.

Но един ден през 2022 г. прави немислимото - напуска финансовия сектор и се посвещава на изкуството. “Бях на 52, когато направих завой на 180 градуса. Казах си: “Излизай от това... сега или никога - прави това, което обичаш!”. Така няколко години по-късно идва и “Преображение” (Transfiguration) - изложбата, която подреди и в София. Картините му в нея са вдъхновени от всичко онова, което е видял, преживял, но и от промените, през които минават хората днес.

Една от картините, с които художникът показва прехода към зрелостта. Тя е вдъхновена от скок на сина му от скалите във Варна.

“Знаете ли какво е преображение? Точната промяна между точка А и точка Б - както гъсеницата се превръща в пеперуда... Преображението е свързано с метаморфозата на всичко”, обяснява Залцман и подчертава, че динамиката в съвремието ни изисква постоянна житейска метаморфоза: “Преди човек оставаше на една и съща работа 40 години... Сега вече сменя по 3–4 професии, жени се и се развежда по няколко пъти. Всичко днес е такова - с драстична промяна, драстично преображение. То може да бъде много агресивно и ужасно, но с него трябва да се сблъскаш и да се справиш”.

Въпреки че някои от темите в платната му са по-мрачни или свързани с трудни преходи, Залцман държи на положителния финал: “Това, което наистина искам да предам като послание с тази изложба, е послание за свобода и за любов. В края на краищата това е животът!”

Той е силно разтърсен, когато чува новината за пожара от новогодишната нощ (1 януари 2026 г.) в известния алпийски курорт Кран Монтана в Швейцария. При трагедията загиват 40 души, а над 115 са ранени, много от които с тежки изгаряния. Повече от половината от загиналите са тийнейджъри и млади хора на възраст между 14 и 24 години. Залцман сяда и рисува картината си Candle way (“Път от свещи”). На нея се вижда планинска пътека в гората, която през нощта се обсипва със свещи, като художникът

свързва нощния път

със загубата на

едно от тези деца

За Залцман платното му не е просто изображение на скръбта, а опит да се открие надежда и красив спомен пред лицето на смъртта. Както във всичките му платна, и тук фигурата в картината му съвсем умишлено няма пол или роля - тя може да е както на момче или на момиче, така и на майка или на баща, за да може всеки да припознае във видяното собствената си обич и лична история. “Позитивното в тази картина е, че младият човек изчезва, защото вече не е от този свят, но остава споменът за него. А това е най-красивото нещо пред лицето на смъртта - да имаш хубав спомен за човека, който си е отишъл.” Така чрез Candle way физическото изчезване на човека се преобразува в трайна, светеща следа от обич и памет.

Платното “Утрото след партито”

Опитът му с финансовия елит ражда емблематичното платно “Утрото след партито” - искрен портрет на двама банкери с махмурлук след пазарния срив, изобразяващ разрушителната сила на суетата.

В картините на Залцман няма суха абстракция - всяка линия е преживяна история от личния му свят. Такава е и “Скокът към зрелостта” - платното изобразява скок от скалите и е вдъхновено от собствения му син. “Поставих това в контекста на преображението - прехода от юношеството към зрялата възраст. В един момент, около 19-годишна възраст, трябва да направиш този скок, защото предстои да създадеш свое семейство.

Скалите символизират

родителите - онази

стабилна основа,

която винаги ще е там за децата”, разказва Залцман. Той сравнява вземането на решения в живота с това да скочиш във водата: “Ако си край басейна и искаш да скочиш, колкото повече време се колебаеш и гледаш, толкова повече се плашиш. Но в даден момент просто си казваш: “Добре, скачам”. Точно тази същност на момента исках да уловя - юношата, който навлиза в нещо трудно. Но въпреки несигурността държах да оставя позитивното послание, че там долу го чака любов”.

Заглавието на картината всъщност е “Скок във Варна” - сватбата на Нина и Рафаел е именно там и за нея Мишел пристига с жена си и двете им деца. “Обичам да съм тук, защото източната култура е така красива. Всеки път, когато вляза в църква тук, съм дълбоко трогнат... Бях на сватбата на племенника ми във Варна - катедралата там е така вдъхновяваща”, казва художникът. На откриването на изложбата му у нас присъстват посланиците на Франция, Швейцария и Нидерландия със своите семейства. Но най-голямата награда за художника остават децата, които спират пред галерията и подтикват родителите си да влязат. “Най-големият лукс на света не е да имаш яхта или частен самолет - това е вулгарно. Най-големият лукс е вниманието, което хората отделят за това, което правиш”, вярва Залцман.