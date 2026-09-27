Рангел Вълчанов не можел да работи, ако не е влюбен. Дори и само платонически

През 1995 г. Рангел Вълчанов е обявен от кинематографичната общност за режисьор номер 1 на България за ХХ век.

Зад всеки успял мъж - казват - стои поне една жена. Колко жени тогава са били зад преуспелия като режисьор и актьор Рангел Вълчанов? Колко съпруги и музи са го вдъхновявали, когато снима филмите си?

Не знам точния им брой, но знам от разговорите си с негови приятели, че режисьорът не можел да работи, ако не бил влюбен. Дори да е само платонически към актрисата в поредния му филм.

Няколко жени обаче играят безспорна роля в житейския филм на Вълчанов: Саша Крушарска, Яна Пипкова, Грета Ганчева, Миряна Башева и Христина. Ако сега Рангел четеше тези редове, сигурен съм, че с неподражаемия си хумор щеше да каже: “Моля, непременно напиши: “Не практикувайте това вкъщи...”.

През 1959 г. Рангел

Вълчанов се жени

за Саша Крушарска

- млада и много красива актриса. Днес тя е тотално забравена, а играе главната роля във филма “Звезди”, който печели специалната награда на журито на кинофестивала в Кан. Както и много други отличия от международни кинофестивали. Сценарист на филма е Анжел Вагенщайн, а режисьор - Конрад Волф от ГДР (Германска демократична република).

Рангел Вълчанов е втори режисьор на филма и работи с българските актьори - освен с Крушарска още и с Иван Кондов, Стефан Пейчев, Милка Туйкова, Григор Вачков, Ицхак Финци, Щилян Кунев (бащата на Меглена Кунева), Луна Давидова и др.

Любовта между Рангел и незавършилата още висшето театрално училище Саша пламва по време на снимките - дали не им помага и шопската кръв, която двамата носят във вените си. Бракът им не трае дълго. За разпада му може би помага и странното положение, в което изпада актрисата.

“След успеха на “Звезди” в Кан тя стана известна във Франция и заради многобройните си телевизионни изяви - обясни Анжел Вагенщайн-Джеки. - Преди едно от предаванията от “Кристиан Диор” й подаряват голямо кристално шише с най-модерния тогава парфюм. В България обаче Саша беше посрещната с много завист и дори с омраза...”

Единствен Людмил Кирков я снима във филма си “Последният рунд”, който излиза през 1961 г. После я забравят. При гастрол на някакъв италиански оркестър Саша Крушарска се запознава с един от музикантите и заминава с него в чужбина. После се чува, че е отворила бутиков магазин за антики в Лондон.

Трима големи български творци (от дясно на ляво): Рангел Вълчанов, Йордан Радичков и Доньо Донев.

През лятото на 2012 г. Рангел е избан за действителен член на БАН. Той посещава Анжел Вагенщайн, за да му подари книгата си “Хем съм сам, хем няма никой”. Гостува му час и половина. В един момент Джеки го пита знае ли нещо за Саша Крушарска. Вълчанов само повдига рамене. “Тогава Рангел е посетил много свои приятели и им е подарил книгата си. Сега разбирам, че той просто се е прощавал с нас”, каза ми приживе Анжел Вагенщайн.

В средата на 60-те години Рангел се влюбва и жени за Яна Пипкова. Той е селянин от Шоплука, син на неграмотни родители от Кривина, но вече известно име в киното. Снимал се е в няколко роли и е направил филмите си “На малкия остров”, “Първи урок”, “Слънцето и сянката”, “Инспекторът и нощта...”.

Тя е от именита музикална фамилия - внучка на Панайот Пипков, автор на химна за светите братя Кирил и Методий “Върви, народе възродени”. Дъщеря от брака на Любомир Пипков с швейцарка. Израства в къщата на Добри Христов. Завършва консерваторията, но се отказва от кариерата си на пианистка и става музикален оформител първо в БНР, после в БНТ.

Известно е, че

драматургът Артър

Милър спечелва

сърцето на

Мерилин Монро

с анализ на романа “Ана Каренина”. Как точно Рангел е омаял красивата Яна Пипкова, сигурно знаят само те двамата. През 1966 г. се ражда дъщеря им Ани, днес известна актриса в Сатиричния театър.

Бракът между Яна и Рангел е бурен и кратък. Докато той снима филма си “Вълчицата”, Яна се залюбва с писателя Георги Марков-Джери. Той вече е нашумял с романа си “Мъже”, отличен с годишната награда на СБП за 1962 г. Следващите му две книги - сборниците разкази и новели “Портретът на моя двойник” и “Жените на Варшава”, го утвърждават като един от най-интересните писатели.

Разбрал за връзката им, Рангел Вълчанов бързо разваля любовния триъгълник. Развежда се с Яна Пипкова. И продължава победния си марш в киното. Дори снима документален филм за бившия си тъст Любомир Пипков.

Грета Ганчева влиза в живота на режисьора след пражкия му период. След 1970 г., когато снима “Езоп” в България, но в копродукция с чехословашката студия “Барандов”, Рангел е поканен да работи в нея. За около три години престой в Прага снима “Лице под маска” и “Шанс”.

“Нашето приятелство с Рангел тръгна, преди той да започне снимките на “Следователят и гората” - разказа ми Грета. - По онова време заедно с Ваня Гръбчева ходехме на тавана на оператора Димо Коларов да се надсвирваме. Бате Димо пък беше голям приятел с Рангел. И така...”

На деликатния въпрос Рангел Вълчанов ли е баща на дъщеря й Мила, Грета Ганчева отговори така: “Това е тайната на моя живот. Напиши, че Мила е моето дете от Бога, както и нейното момченце сега й е дар от Бога. Толкова!”.

Целувка с Татяна Лолова. Двамата никога не се срещнаха на филмовата площадка.

Трябва все пак да уточня, че когато Мила се ражда, Грета е омъжена за актьора от Младежкия театър Васил Бъчваров. С тази фамилия Мила беше наша колежка във в. “Труд”. После се омъжва за руснак и от години живее в Москва като Мила Кудрина.

Поетесата

Миряна Башева

безспорно е

най-вдъхновяващата

муза за Рангел

Във връзката им сякаш има някакъв римейк на брака му с Яна Пипкова. Миряна, израснала в кооперация до Орлов мост, дъщеря на външния министър, интелектуалеца Иван Башев, и Рашо, бохемът от Кривина... Да, но тогава, в началото на 80-те години, Рангел е много по-известен от Миряна. И по собствените й думи “заради него се наврях в киното, от което нищо не разбирам”. Двамата написват сценария, а Вълчанов режисира филма “Последни желания”, който излезе през 1983 г. Гледах го тогава и нищо не разбрах от него. В една киноенциклопедия пише: “Особен артистичен поглед върху някои исторически личности от Първата световна война.” Кой както ще да го разбира.

После Миряна и Рангел правят два документални филма: “Индия, моя любов” (1983) и “Индия завинаги” (1985).

След години Миряна Башева ще каже: “Той (Рангел Вълчанов - б.а.) ме заведе в Индия за 3 месеца. Друго да не му дължах, за това вечно съм му благодарна. Сърцето ми остана в тази страна...”.

В едно списание двамата водят много интересен диалог за индийската си авантюра:

Рангел: “Помниш ли, Мира, как индийците пиеха вода направо от реката, а по нея плуваха човешки трупове? И само ти от целия екип не хвана дизентерия.”.

Башева: “Да, помня как всяка сутрин ровеше в изпражненията си, сакън да няма някой бацил!”.

Явно много артистично и интересно са я карали двамата. Миряна Башева тогава каза пред “24 часа”: “Много му дължа, защото и много получих - и любов, и свят. Дължа му цял един субконтинент - Индия”.

През последните години, особено след като болестите една след друга връхлитат Рангел, за него започва да се грижи Христина. Тя е монтажистка, работила е с него в някои от филмите му. Писателят Георги Данаилов казва, че в лицето на Христина Рангел имал изключително всеотдаен човек, който заедно с дъщерята Ани полагал изключителни грижи за големия режисьор.