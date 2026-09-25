Родителите на Хейдън Пенетиър влязоха в спор за нейни бижута

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Родителите на покойната Хейдън Пенетиър влязоха в спор за личните й вещи, свалени от тялото й по време на аутопсията. Става дума за чифт обеци, които актрисата е носела в момента на смъртта си, съобщава Page Six.

Според доклад на съдебния лекар в окръг Грийнвил, представен пред изданието, бижутата са били свалени по време на аутопсията, описани като лични вещи и заведени като веществено доказателство.

След това обеците са били поставени в шкафчето на старши заместника, където да бъдат съхранявани на сигурно място.

И двамата родители на актрисата са били уведомени за личните вещи, иззети от тялото й. Оказало се обаче, че имат различни желания къде трябва да бъдат изпратени обеците.

Единият е поискал те да бъдат изпратени по пощата на адрес в Северна Каролина, докато другият е настоял да бъдат изпратени на адрес в Калифорния. Заради разминаването бижутата няма да бъдат освободени, докато двамата не постигнат споразумение.

„И двете страни бяха информирани, че докато не постигнат споразумение относно личните вещи на починалата, те няма да бъдат освободени", се посочва в доклада на съдебния лекар.

Документът отбелязва още, че родителите на Пенетиър са били уведомени, че тялото й може да бъде предадено на избрана от тях погребална агенция или морга.

Хейдън Пенетиър почина на 16 август, след като беше намерена в безсъзнание в жилище в Грийнвил, Южна Каролина. Актрисата беше на 36 години.

Според доклада на съдебния лекар причината за смъртта е токсичният ефект от фентанил, алпразолам, метокарбамол и кветиапин. Смъртта е определена като инцидентна.

През изминалия уикенд близки и приятели на актрисата се събраха в Малибу, Калифорния, за да почетат паметта й на възпоменателна церемония. Сред присъстващите са били колежката й Кони Бритън, Евън Рос, Парис Хилтън, Руби Роуз и други приятели и близки на Пенетиър.

Бившият й партньор Брайън Хикърсън, с когото актрисата имаше дългогодишна бурна връзка, не е бил поканен на церемонията.